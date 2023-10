Rolle als Leader "zunehmend nicht mehr nachgekommen": RWE stellt Kapitän Bastians frei

Drittligist Rot-Weiss Essen hat am Dienstag seinen Kapitän Felix Bastians mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Wie Rot-Weiss Essen in einer Stellungnahme bekanntgab, habe der Verein nach einer gemeinsamen Analyse von Vorstand, Sportlicher Leitung und Trainerteam "einstimmig" beschlossen, seinen Kapitän Felix Bastians mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freizustellen. Dies sei dem 35-jährigen Defensivspieler und Ex-Bochumer (92 Bundesliga-Spiele) am Dienstagmorgen mitgeteilt worden.

Der ehemalige Deutsche Meister RWE schreibt in seinem Statement:

"Wir haben unserem Kapitän Felix Bastians heute mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb der 1. Mannschaft freigestellt ist. Diese Entscheidung haben wir - der gesamte Vorstand, die Sportliche Leitung und das Trainerteam - nach einer ausführlichen Analyse einstimmig getroffen. Neben den vielen positiven Entwicklungen der letzten Wochen und dem grundsätzlich guten Start in die neue Saison müssen wir festhalten, dass es einige Tendenzen und Entwicklungen gegeben hat, denen wir entgegentreten müssen."

Zuletzt zwei klare Niederlagen

Der Verein, der zuletzt zwei Spiele deutlich verloren hat (0:4 in Unterhaching, 0:5 gegen Verl), werde laut eigener Einschätzung "nur erfolgreich sein, wenn Befindlichkeiten und Egoismen hintenangestellt werden und sich alle zu 100 Prozent dem großen Ganzen unterordnen". Bastians, der auch aus Verletzungsgründen in der laufenden Spielzeit nur in sechs Liga-Partien zum Einsatz kam (kicker-Notenschnitt 3,30) und beim letzten RWE-Sieg über Dynamo Dresden (3:1) ein Tor erzielte, sei der Erwartungshaltung, "als Mannschaftskapitän nicht nur auf dem Platz seine Leistung zu bringen, sondern darüber hinaus als Leader auf dem Platz und in der Kabine voranzugehen, zunehmend nicht mehr nachgekommen".

"Alternativlose" Maßnahme

Weiter ins Detail wollte RWE nicht gehen, bezeichnete die Maßnahme jedoch "nicht nur als notwendig, sondern als alternativlos, um einen klaren Impuls zu setzen". Der Klub sei "fest davon überzeugt, dass wir von dieser Maßnahme profitieren und sich neue Hierarchien in unserem Kader bilden werden". Die Mannschaft, auf den 15. Platz der Tabelle abgerutscht, genieße das volle Vertrauen des Klubs, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Darüber hinaus gab Rot-Weiss bekannt, dass Max von Gehlen, Physiotherapeut der Drittliga-Mannschaft, "ab sofort nicht mehr für RWE tätig sein" werde.