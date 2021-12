Nach Wechselgedanken: RWE suspendiert Kapitän Grote

Wie Rot-Weiss Essen am Samstag mitteilte, war Dennis Grote für die letzten beiden Spiele des Jahres vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Zuvor war er mit Wechselgedanken an seinen Verein herangetreten.

Bereits in den vergangenen Tagen waren Wechselgerüchte um Grote aus Essen zu vernehmen gewesen, nun bestätigte der Klub von der Hafenstraße selbst die Überlegungen des Routiniers: "Dennis Grote hat die RWE-Vereinsverantwortlichen vor einigen Tagen über das bestehende Interesse von Preußen Münster an einem Wechsel in der Winterpause der Saison 2021/2022 informiert", teilte RWE am Samstag in einer Stellungnahme mit.

Wechsel "kategorisch" abgesagt

Einem möglichen Wechsel, den der Ligakonkurrent der Essener dem 35-jährigen Grote laut RWE-Sportdirektor Jörn Nowak mit einer "beruflichen Anschluss-Perspektive" schmackhaft machen wolle, schob man im Ruhrpott aber einen Riegel vor. Sowohl Nowak als auch Vorstand Marcus Uhlig und Trainer Christian Neidhart hätten "eine kategorische Absage erteilt".

Zusätzlich durfte der Mittelfeldspieler, der seine Bundesligaerfahrung in der laufenden Spielzeit bisher in 18 Partien eingebracht hatte, zunächst nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb RWEs teilnehmen. "Bei allem Verständnis müssen wir im Rahmen unserer Gesamtverantwortung die für RWE besten Entscheidungen treffen. Dazu zählt auch die vorübergehende Freistellung von Dennis", begründete Nowak diesen Schritt.

Denkpause für den Kapitän

Neben der Chance für Grote, "sich vollständig klar zu werden über seine kurz- und mittelfristige berufliche Zukunft", erhoffe man sich vor allem "die volle sportliche Konzentration der Mannschaft auf die letzten beiden Spiele nicht zu gefährden". Anscheinend mit Erfolg: Nach einem deutlichen 6:1 gegen den Bonner SC gewann Essen am Samstag auch die letzte Partie des Jahres mit 1:0 beim SV Straelen.

In den kommenden Tagen sollen nun interne Beratungen zur Zukunft Grotes stattfinden. Nach 20 Spielen steht RWE mit 47 Zählern an der Spitze der Regionalliga West - zwei Zähler vor dem Tabellendritten Preußen Münster.