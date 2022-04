Kurz vor 4:0-Sieg: RWE-Kapitän Davari freigestellt

Rot-Weiss Essen hat am Dienstagabend Torhüter Daniel Davari mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das anschließende Heimspiel gegen Lippstadt 08 gewannen die Essener durch eine überzeugende Leistung mit 4:0.

"Wir befinden uns in der Endphase der Saison und haben nach wie vor die Möglichkeit, unser großes Ziel zu erreichen. Mit Blick auf die unbefriedigenden Ergebnisse der letzten Wochen gilt es jetzt daher noch mehr als ohnehin schon, alle Kräfte zu bündeln. Wir sind fest davon überzeugt, dass Daniel Davaris Freistellung für alle Beteiligten die beste Lösung ist", erklärt Sportdirektor Jörn Nowak in der Pressemitteilung.

Der nun ehemalige Kapitän spielte zwei Jahre für RWE und übernahm erst im Winter das Kapitänsamt vom ebenfalls freigestellten Dennis Grote. Im Verlauf der Rückrunde verlor Davari seinen Stammplatz an den 23-jährigen Jacob Golz und musste sich mit der Position des Ersatztorhüters begnügen. "Er hat die Rolle nicht so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir einen Kapitän in der zweiten Reihe brauchen", äußerte sich Trainer Christian Neidhart in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

"Mannschaft gesehen, die wir sehen wollen"

Die überraschende Freistellung des Kapitäns schien aber keinen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft zu haben. "Über 90 Minuten haben wir heute die Mannschaft gesehen, die wir sehen wollen", lobte Neidhart. Es haben ihm im Vergleich zu den Vorwochen, in denen RWE dreimal in Folge 1:1 spielte, die "Einstellung, Laufbereitschaft und Intensität beim Anlaufen" gefallen: "So will jeder uns sehen, das ist der Maßstab."

In den letzten Spielen (1:1 gegen Aachen, 1:1 gegen Gladbach II) konnten die Essener ihre Führungen nicht erhöhen. Der Abwehrspieler und neuer Kapitän Daniel Heber freut sich: "Wir haben uns vorgenommen zu null zu spielen und nach dem Tor nicht zu passiv werden. Das haben wir geschafft. Werfen wir uns in jeden Zweikampf, fällt das Fußballspielen leichter." Die Einwechselspieler hob Neidhart auch lobend hervor: "Die vier Joker haben nahtlos an der guten Leistung der Startelf angeknüpft."

Am Freitag (19.30 Uhr) beim Auswärtsspiel bei den Sportfreunden aus Lotte muss RWE erneut dreifach punkten und auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Preußen Münster hoffen.