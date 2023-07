Bastians: "RWE wird zu 99 Prozent mein letzter Verein"

Rot-Weiss Essen möchte in der 3. Liga erneut die Klasse halten. Felix Bastians (35) erklärt im kicker, weshalb dies eine schwere Aufgabe ist - und, warum er trotzdem zuversichtlich ist. Außerdem spricht er über seine Zukunft.

Am heutigen Montag hat Drittligist Rot-Weiss Essen das Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf bezogen. Auch wenn der mittlerweile 35-jährige Abwehrspieler Felix Bastians Vorbereitungen nicht besonders leiden könne, wisse er um die Notwendigkeit dieser, wie er im kicker sagt.

Die Fitness ist gut - doch es muss noch mehr kommen

Notwendig wird für RWE im erneuten Kampf um den Klassenerhalt laut Bastians auch die Fitness in der 3. Liga sein. Der bisherige Kapitän, der davon ausgeht, im Amt zu bleiben, ist sich aufgrund der harten Arbeit der Mannschaft sicher, dass zumindest diese Komponente vorhanden sei. Weiterhin müsse an "taktischen Inhalten" gearbeitet werden. Obwohl schon einiges getan wurde, sei aufgrund der "vielen neuen jungen Spieler, die sich an die hohe Intensität gewöhnen müssen", Nachholbedarf vorhanden.

Fakt ist, dass unser Team intakt war und es im Innenleben absolut stimmt. Daran hat der Trainer seinen Anteil. Felix Bastians

Dass Coach Christoph Dabrowski vergangene Saison bei manchen Fans in Kritik geraten war, verstehe Bastians dagegen nicht. "Fakt ist, dass unser Team jederzeit intakt war und dass es im Innenleben absolut stimmt. Daran arbeiten wir als Spieler, daran hat auch der Trainer seinen Anteil." Für die neue Saison sei es "entscheidend, dass der gesamte Verein und das Umfeld in eine Richtung paddeln".

Bastians hält es "nicht nur für eine Floskel, dass das zweite Jahr für Aufsteiger oft das schwerste ist". In jedem Spiel müsse alles gegeben werden. "Wir wollen für jeden Gegner unangenehm sein."

Der Auftakt darf nicht erneut derart in den Sand gesetzt werden

Als seine Position sieht Bastians die Innenverteidigung an, hinten links habe er nur ersatzweise agiert. "Aber ich bin mir nicht zu schade, in anderer Rolle auszuhelfen." Ebenso ist der Essener Elfmeterschütze sich "sehr sicher, dass ich in der Liga am Punkt stehen werde". Apropos Liga: Dass RWE zum Liga-Auftakt beim HFC am Freitag, den 4. August, spielt, ist Bastians eher egal, "es wird so oder so ein schwieriges Spiel". Und: "Im Vergleich zum Vorjahr kann es ja nur besser werden (1:5 am gegen den späteren Aufsteiger Elversberg, d. Red.)".

Im Gegensatz zu diesem Blick in die Zukunft kann Bastians noch nichts zu seinem weiteren Karriereweg sagen. Er habe "noch keine definitive Entscheidung" über ein potenzielles Karriereende getroffen, doch "in meinem Alter ist es klar, dass man irgendwann den Absprung aus dem Profifußball schaffen muss".

Ich möchte auf einem guten Niveau aufhören und niemandem auf der Tasche liegen. Felix Bastians

Und noch etwas ist klar: "Ich möchte auf einem guten Niveau aufhören und niemandem auf der Tasche liegen. Ob es dann in einem Jahr oder erst später der Fall sein wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. RWE wird aber zu 99 Prozent mein letzter Verein im Profibereich sein."