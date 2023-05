Kein anderes Team aus Europas Top-5-Ligen trifft so häufig wie der BVB

Drei Spieltage vor Saisonende ist der BVB noch immer mittendrin im Meisterrennen. Ein Grund dafür: die starke Offensive um Mittelstürmer Sebastien Haller und die Tempomacher Karim Adeyemi und Donyell Malen. Kein anderes Team in Europas Topligen traf 2023 so häufig wie die Borussia.

Das Saisonende in der Bundesliga naht, nur noch drei Spieltage sind zu absolvieren - und noch immer darf sich Borussia Dortmund Hoffnungen auf die Meisterschaft machen. Ein Zähler beträgt der Rückstand auf den FC Bayern, der sich zuletzt auswärts in Bremen (2:1) wesentlich schwerer tat als der BVB daheim gegen den VfL Wolfsburg. Der 6:0-Erfolg am vergangenen Sonntag war der bislang höchste Sieg von Trainer Edin Terzic in der Bundesliga. Torreich sind die Spiele des BVB allerdings häufig.

In den 16 Liga-Partien des Kalenderjahres 2023 traf der BVB 48-mal und damit im Schnitt drei Mal pro Partie - Bestwert in Europas Topligen. Kein anderes Team aus den Ligen in Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Italien toppt diesen Wert. Auf den Rängen zwei und drei folgen auf den BVB die englischen Topklubs Manchester City (45 Tore) mit dem früheren BVB-Stürmer Erling Haaland sowie der FC Arsenal (43). In den 15 Spielen bis zur WM-Pause zeigte sich die Terzic-Elf weit weniger treffsicher: In diesen Partien gelangen nur 25 Tore, ein Schnitt von 1,66 Treffern pro Partie.

Eng verbunden mit dem offensiven Aufschwung sind die Stürmer Sebastien Haller, Karim Adeyemi und Donyell Malen. Während Haller aufgrund einer Krebserkrankung in den ersten 15 Ligaspielen gefehlt hatte, waren die Flügelangreifer Malen/Adeyemi bereits in der ersten Saisonhälfte ein fester Bestandteil der Dortmunder Mannschaft, ohne allerdings auch nur annähernd eine solche Wirkung zu erzielen wie seit Januar 2023.

2022 waren Adeyemi und Malen in der Liga torlos

Beide blieben 2022 in der Liga torlos, 2023 dagegen läuft es dank eines Seitenwechsels und des Zusammenspiels mit der Sturmspitze Haller für das Duo wesentlich besser: Adeyemi sammelte seit dem Re-Start elf Scorerpunkte (sechs Tore, fünf Assists), Malen ebenfalls (acht Tore, drei Assists). Und Haller? Der nähert sich langsam seiner früheren Bestform: In 16 Partien gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen. Vier Scorerpunkte sammelte er in den vergangenen vier Spielen.

Dass Dortmund trotz der vielen erzielten Tore nicht noch besser dasteht, lässt sich derweil mit Blick auf die kassierten Tore erklären. In der Rückrunde verbesserte der BVB zwar auch seine defensive Stabilität und fing sich im Schnitt weniger Gegentore als in der Hinrunde (1,07 zu 1,47). Auswärts aber waren es zuletzt zehn in vier Spielen: vier in München (2:4), drei in Stuttgart (3:3), zwei auf Schalke (2:2) und eins in Bochum (1:1).