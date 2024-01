Keeper Hoxha verstärkt den Bremer SV

Nach dem Abgang von Jasin Jashari reagiert der Bremer SV und verpflichtet mit Andrea Hoxha einen neuen Torhüter. Der 24-jährige Albaner begann seine Laufbahn in der Schweiz bei AS Calcio Kreuzlingen, ehe es ihn mit 18 Jahren erstmals nach Deutschland zog. Nach Stationen beim FC Radolfzell, dem FC Winterthur und dem FC 08 Villingen debütierte er 2022 in der Regionalliga Nord bei Phönix Lübeck. Insgesamt 39 Spiele absolvierte Hoxha für die Adler, ehe er im vergangenen Sommer zum KF Balkani in die erste Liga des Kosovo wechselte. "Er hatte ein sehr starkes Jahr bei Phönix Lübeck und gehörte zu den besten Torhütern der Regionalliga Nord. Andrea wird uns garantiert weiterhelfen", so der Sportliche Leiter der Bremer, Ralf Voigt.