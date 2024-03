Karriereende in Wolfsburg? Gerhardt verlängert beim VfL

Yannick Gerhardt plant seine Zukunft weiter beim VfL Wolfsburg. Der 30-Jährige, dessen Vertrag ursprünglich noch bis 2025 lief, verlängerte vorzeitig bei den Niedersachsen - wo er womöglich seine Karriere beenden könnte.

Wie wohl er sich fühlt beim VfL Wolfsburg, das hat Yannick Gerhardt in den vergangenen Jahren zur Genüge betont. Sind die Niedersachsen für viele seiner Kollegen nur eine Durchgangsstation, so ist der Klub für den früheren Kölner längst zu einer sportlichen Heimat geworden. Seit 2016 spielt Gerhardt für den VfL - und wird dies auch in Zukunft tun. Der 30 Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig. Wie lange dieser läuft, ließen die Wölfe offen.

"Dass sich einer unserer dienstältesten Spieler so klar zum Verein bekennt, ist ein starkes Signal für die Zukunft. Yannick steht nicht nur auf dem Platz für Leidenschaft und Zuverlässigkeit, er verkörpert auch abseits des Rasens eindrucksvoll die Werte des Klubs und identifiziert sich voll und ganz mit unserem Weg", wird Wolfsburgs Geschäftsführer Marcel Schäfer zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir weiter mit ihm planen können."

Fast schon traditionell ein Wackelkandidat bei der Startelf

Die Wertschätzung ist groß für Gerhardt innerhalb des Klubs, in dem er in den vergangenen Jahren zu einem Gesicht und auch einer Stimme geworden ist. Eine Wertschätzung, die nicht selten das Vertrauen der jeweiligen Trainer in den Mittelfeldspieler übersteigt. Fast schon traditionell ist Gerhardt ein Wackelkandidat, wenn VfL-Trainer über ihre Startelf nachdenken.

"Ich glaube einfach, es liegt daran, dass ich ein Spieler bin, der jetzt nicht so auffällt durch seine Spielweise", sagt Gerhardt, der zudem niemand ist - das zeichnet ihn aus -, der Stunk macht, wenn er draußen sitzt.

"Ich habe beim VfL bislang unheimlich spannende und intensive Jahre verlebt, dennoch ist mein Weg hier noch lange nicht zu Ende", stellt er klar: "Es versteht sich von selbst, dass ich mich in Wolfsburg unheimlich wohlfühle. Und gerade jetzt, in sportlich unruhigen Zeiten, fühlt es sich toll an, dieses Zeichen setzen zu können. Ich freue mich riesig, auch in Zukunft Teil dieses Teams zu sein."

Rückkehr auf den Rasen in Bremen?

Draußen saß der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann in dieser Saison häufiger als ihm lieb ist. In nur 19 von 26 Ligapielen kam er zum Einsatz, lediglich zwölfmal stand Gerhardt in der Startelf, zuletzt war er gegen Augsburg (1:3) gelbgesperrt.

Kehrt Gerhardt am Karsamstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Werder Bremen in die Wolfsburger Startelf unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl zurück? Das neue Arbeitspapier hat er jedenfalls auch so schon in der Tasche. Bei Vertragsende geht Gerhardt auf Mitte 30 zu. Gut möglich also, dass der Ex-Kölner seine Karriere in Wolfsburg eines Tages beendet.