Kapitän Müller bleibt in Chemnitz an Bord

Tobias Müller und der Chemnitzer FC setzen ihren gemeinsamen Weg fort. Der Kapitän, der seit 2018 das himmelblaue Trikot trägt, bleibt mindestens eine weitere Saison an Bord. "Ich bin nun seit sechs Jahren beim CFC und fühle mich hier heimisch. Die Menschen im Verein und in der Stadt geben mir extrem viel. Ich will weiter vorangehen und den jungen Spielern meine Erfahrungen weitergeben", äußert sich der 30-jährige Mittelfeldroutinier zu seiner Vertragsverlängerung.