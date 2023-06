"Kann nur Vollgas": Hennings wechselt nach Sandhausen

Der SV Sandhausen hat sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga mit Rouwen Hennings verstärkt. Von dem Angreifer erhoffen sich die Kurpfälzer nicht nur Tore.

Rouwen Hennings schließt sich dem SV Sandhausen an. IMAGO/Laci Perenyi

Der SV Sandhausen hat sich nach dem Abstieg in die 3. Liga mit einem namhaften Neuzugang verstärkt. Rouwen Hennings wechselt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf an den Hardtwald und stürmt künftig für den SVS.

Matthias Imhof freute sich in einer Pressemitteilung über den "Vollblutstürmer, der den Fußball lebt". Der neue Sportdirektor war überzeugt: "Er kann nur Vollgas geben." Hennings soll in der kommenden Saison nicht nur Tore schießen, sondern auch voran gehen. "Rouwen wird uns im Sturm Durchschlagskraft verleihen und mit seiner Routine und Abgeklärtheit die Mannschaft führen können."

Diese Routine kommt nicht von ungefähr. Der 35-Jährige lief bereits 297-mal in der 2. Bundesliga (90 Tore, 42 Assists) und 77-mal sogar in der Bundesliga (23, fünf) auf. Auch in der 3. Liga (52 Spiele), der Regionalliga Nord (54) und der englischen Championship (26) sammelte der ehemalige U-21-Nationalspieler Erfahrung.

Zehn Scorerpunkte 2022/23

In der vergangenen Saison kam er noch zu regelmäßigen Einsätzen für Fortuna Düsseldorf, lief 26-mal auf, erzielte sechs Tore und bereitete vier weitere vor. Doch nach insgesamt 229 Spielen (82 Tore, 28 Vorlagen) für die Fortunen geht man nun getrennte Wege.

Der SVS ist der siebte Verein in der Laufbahn von Hennings, der vor seiner Zeit in Düsseldorf beim FC Burnley, dem Karlsruher SC, St. Pauli, dem VfL Osnabrück und dem Hamburger SV spielte. Mit Sandhausens Teammanager Philipp Klingmann lief der Angreifer gemeinsam für den KSC auf. Über ihn kam es zum Kontakt.

"In freundschaftlichen Gesprächen" habe der SVS anschließend mit "ihrer euphorischen Zielsetzung" überzeugt. "In der 3. Liga erwartet uns ein harter Kampf, dem wir uns stellen werden. Ich freue mich auf die Zeit beim SVS", kündigte Hennings an.

In Sandhausen ist Hennings der zweite Neuzugang für die kommende Saison. Zuvor verpflichteten die Kurpfälzer bereits Joe-Joe Richardson vom Greifswalder FC.