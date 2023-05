Richardson ist Sandhausens erster Neuer für die 3. Liga

Der SV Sandhausen hat den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 in der 3. Liga vermeldet: Mittelfeldspieler Joseph Charles Richardson II wechselt von Regionalligist Greifswalder FC an den Hardtwald.

Die Personalplanungen des bereits als Zweitliga-Absteiger feststehenden SV Sandhausen laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag wurde mit Joseph Charles Richardson II, kurz Joe-Joe Richardson, der erste Transfer bekannt gemacht. Der 21-jährige Mittefeldspieler kommt vom Greifswalder FC, für den er seit Sommer 2021 20 Treffer sowie 15 Torvorlagen in 60 Regional- und Oberligaspielen erzielte.

"Wir konnten uns bei diesem Transfer gegen namhafte Zweitligisten durchsetzen und mit Joe-Joe einen sehr lernwilligen Spieler verpflichten. Obwohl er erst 18 Monate in Europa lebt, spricht er bereits fließend Deutsch. Ich bin mir sicher, dass er bei uns am Hardtwald den nächsten Schritt seiner vielversprechenden Entwicklung gehen wird", erklärte Teammanager Philipp Klingmann.

Auch Cheftrainer Gerhard Kleppinger lobte das in Seattle/Washington geborene Talent, das über die German International Soccer Academy nach Greifwald gekommen war: "Joe-Joe ist ein sehr interessanter Spieler, der ein großes Entwicklungspotential besitzt. Er ist bereits jetzt sehr torgefährlich und laufstark."

Richardsons Ziel am Hardtwald ist klar. "Der SVS hat lange Zeit in der 2. Bundesliga gespielt und weiß, worauf es ankommt, um dorthin zurückzukehren", sagte der Offensivmann nach seiner Vertragsunterschrift. Oberliga, Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga - so soll seine Karriere in Deutschland bestenfalls verlaufen.