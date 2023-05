Bestätigt: "Wunschkandidat" Imhof wird Sportdirektor beim SV Sandhausen

Eine Einigung gab es schon seit Wochen, nun wurde Matthias Imhof offiziell als Sportdirektor beim SV Sandhausen vorgestellt.

Wie der SVS am Mittwoch bekanntgab, wird Imhof ab 1. Juni als neuer Sportdirektor die sportlichen Geschicke am Hardtwald verantworten. Bislang stand der 54-Jährige beim österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt unter Vertrag. "Matthias Imhof ist unser Wunschkandidat auf der Position des Sportdirektors und wird viele Strukturen und Abläufe im sportlichen Bereich neu ordnen, um unseren Verein damit in eine positive Zukunft zu führen", sagt Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier in einer Vereinsmitteilung.

Nach Klub-Angaben wird sich Imhof, der die Nachfolge von Mikayil Kabaca antritt und aus der Nähe von Heilbronn stammt, "neben der langfristigen, sportlichen Ausrichtung der ersten Herrenmannschaft" auch um "die Kaderplanung und -zusammenstellung, die Führung des Trainer- und Funktionsteam sowie Ausrichtung des Nachwuchs- und Scoutingbereichs" kümmern.

Seine Expertise und das in Klagenfurt Geleistete passen genau zu unserer Struktur und unseren Werten. Jürgen Machmeier

Der SVS hatte bereits Anfang Mai die Einigung mit einem neuen Sportdirektor gemeldet - den Namen aber noch wegen des bestehenden Arbeitsverhältnisses unter Verschluss gehalten. Imhofs eigentlich bis Ende Juni laufender Vertrag wurde nun aber vorzeitig aufgelöst, so dass der ehemalige Profi (28 Bundesliga- und 171 Zweitliga-Spiele für Viktoria Aschaffenburg, die Stuttgarter Kickers und 1860 München) zum 1. Juni seine Arbeit aufnehmen kann.

Imhof war nach seiner aktiven Karriere zunächst Nachwuchskoordinator bei 1860 München und später als Sportdirektor von Austria Wien tätig. 2019 kam er zum damaligen Zweitligisten Klagenfurt. Während seiner Amtszeit stieg die Austria in die österreichische Bundesliga auf und qualifizierte sich zweimal in Folge für die Meistergruppe. "Seine Expertise und das in Klagenfurt Geleistete passen genau zu unserer Struktur und unseren Werten", betont Machmeier angesichts dieser Bilanz.

Trainer-Frage muss geklärt werden

Das von Imhof in dieser Spielzeit ausgegebene Ziel, noch das internationale Geschäft zu erreichen, wird Klagenfurt aber wohl aller Voraussicht nach verfehlen: Bei noch einem ausstehenden Spiel hat die Austria drei Punkte Rückstand auf den Fünften Austria Wien bei klar schlechterer Tordifferenz.

Den Ausgang des letzten Spieltags wird Imhof nun aus der Ferne verfolgen - in Sandhausen wartet viel Arbeit. Die Kurpfälzer stehen bereits seit längerer Zeit als Absteiger in die 3. Liga fest und nun vor einem Neuanfang. Geklärt werden muss unter anderem die Trainer-Frage. "Ich freue mich auf die Herausforderung beim SVS und bin optimistisch, dass wir gemeinsam erfolgreich werden. Unser Ziel ist mit dem direkten Wiederaufstieg klar definiert", sagt der neue Sportdirektor.