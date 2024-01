Kampmann verlässt Buchbach für mehr Spielzeit

Simon Kampmann verlässt den TSV Buchbach nach einem halben Jahr wieder. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der für Buchbach zwölf Regionalliga-Einsätze bestritt, wechselt in die Bayernliga Süd zum FC Pipinsried. Ich wollte unbedingt mehr Spielzeit haben, dass hat in Buchbach in letzter Zeit nicht mehr so geklappt. Dann hat sich Jochi (Sportlicher Leiter Jochen Müller, Anm. d. Red.) bei mir gemeldet und es ging alles sehr schnell. Da ich den Ludwig 'Wiggerl' Räuber und Fabian Willibald schon aus unserer gemeinsamen Zeit in Ingolstadt kenne, ist der Kontakt zumindest zu Teilen der Mannschaft da. Deshalb habe ich mich ziemlich schnell für Pipinsried entschieden“, Begründet Kampmann seinen Wechsel.