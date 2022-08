Kalajdzic-Transfer zu Wolverhampton vor dem Abschluss

Der Transfer von Sasa Kalajdzic von Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers steht vor dem Abschluss. Der VfB erhält eine Ablöse von rund 18 Millionen Euro.

Am gestrigen Abend nach dem 0:0 beim 1. FC Köln hatte Sven Mislintat noch gedroht, den angestrebten Wechsel des Österreichers Mangels eines zufriedenstellendes Angebots platzen zu lassen. Heute sieht die Welt wieder ganz anders aus - und der Sportdirektor keinen Grund mehr dazu. Nach kicker-Informationen, die sich mit Meldungen von "The Athletic" decken, steht der Abschied von Sasa Kalajdzic kurz bevor.

Medizincheck am Dienstag

Am Dienstag soll der 25-Jährige in England die sportmedizinische Untersuchung absolvieren und anschließend einen Fünfjahresvertrag bei den Wanderers unterzeichnen. Die Ablöse beläuft sich auf rund 18 Millionen Euro. Inklusive vertraglich vereinbarter Bonuszahlungen werden im Normalfall am Ende über 20 Millionen zu Buche stehen. Ein ordentlicher Deal, nachdem der Angreifer im nächsten Sommer den VfB hätte ablösefrei verlassen können. Inklusive des Wermutstropfens, nicht die vor Monaten noch erträumten 30 Millionen und vor kurzem noch erhofften 25 Millionen Euro bekommen zu haben.

Das im Laufe des vergangenen Samstags eingegangene erste Angebot über 15 Millionen wurde von den Briten mittlerweile aufgehübscht und dadurch eine drohende Eskalation zwischen Klub und Spieler entschärft, nachdem sich Kalajdzic für die Partie in Köln freistellen ließ. Er sehe sich mental nicht in der Lage, der Mannschaft helfen zu können, hatte er gegenüber Mislintat und Trainer Pellegrino Matarazzo vorgebracht. Ein Boykott gegenüber Klub, Mannschaft und Anhänger, ein Schlag ins Gesicht der Verantwortlichen, die den Angreifer bis zuletzt stets gegen alles und jeden in Schutz genommen haben. Zum Abschied wird es wieder freundliche Worte von allen Parteien geben.