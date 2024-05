Jubel und Trauer im Norden? Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen

Nur noch zwei Spiele sind im Unterhaus zu absolvieren, am 33. Spieltag können die ersten Entscheidungen über den Aufstieg in die Bundesliga fallen. Auch im Tabellenkeller könnte es nach dem Wochenende mehr Klarheit geben.

Aufstiegsfeier ausgerechnet nach dem Stadtderby gegen die Rivalen vom HSV - dieses besondere Bonbon blieb den Anhängern vom FC St. Pauli am vergangenen Freitag verwehrt. Aufgrund der 0:1-Niederlage im Volksparkstadion mussten die Kiezkicker die Feierlichkeiten verschieben. Womöglich ist es nun aber am kommenden Wochenende soweit.

Und womöglich steigen dann in Norddeutschland sogar zwei große Partys. Neben St. Pauli - das unter Umständen auf der Couch feiern darf - kann auch Tabellenführer Holstein Kiel den Gang ins Oberhaus perfekt machen. Die Kieler haben zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, den Fortuna Düsseldorf belegt. St. Pauli hat vier Punkte Vorsprung.

Viel fehlt den beiden Nord-Klubs also nicht mehr. Hier kommt ein Überblick, welche Entscheidungen an der Tabellenspitze der 2. Liga am 33. Spieltag fallen können. Besondere Brisanz bringt das Topspiel am Samstagabend mit, wenn die Störche Verfolger Düsseldorf empfangen.

Holstein Kiel steigt vorzeitig auf …

… bei einem Sieg gegen Düsseldorf am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

… bei einem Remis gegen Düsseldorf.

Der FC St. Pauli steigt vorzeitig auf …

… bei einer Niederlage von Fortuna Düsseldorf in Kiel.

… bei einem Sieg gegen den bereits abgestiegenen VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr).

… bei einem Remis gegen Osnabrück, wenn Düsseldorf zuvor in Kiel verliert oder unentschieden spielt.

Fortuna Düsseldorf macht vorzeitig mindestens den Relegationsrang perfekt …

… bei einem Sieg bei Holstein Kiel am Samstagabend.

… bei einem Remis in Kiel, wenn der HSV zuvor nicht gewinnt.

… bei einer Niederlage des HSV in Paderborn am Freitagabend (18.30 Uhr).

Bei einem Düsseldorfer Sieg kann sich die Fortuna auch noch Hoffnungen auf den direkten Aufstieg machen. Sollten die Rheinländer allerdings nicht in Kiel gewinnen und St. Pauli einen Tag später punkten, wäre der direkte Aufstieg außer Reichweite.

Abstiegsangst in Rostock

Freud und Leid sind meist nah beieinander, so möglicherweise auch am kommenden Zweitliga-Spieltag, wenn es auch im Tabellenkeller die nächste Entscheidung nach dem Abstieg von Osnabrück geben kann.

Der 1. FC Magdeburg schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg am Freitagabend gegen Fürth (18.30 Uhr).

... bei einem Remis gegen Fürth, wenn der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag nicht bei Eintracht Braunschweig gewinnt.

... bei einer Niederlage, wenn Rostock nicht beim FC Schalke 04 und Wiesbaden nicht in Braunschweig gewinnt.

Der 1. FC Nürnberg schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg am Samstagmittag gegen Elversberg (13 Uhr).

... bei einem Remis gegen Elversberg, wenn Wiesbaden am Sonntag nicht bei Eintracht Braunschweig gewinnt.

... bei einer Niederlage, wenn Rostock nicht beim FC Schalke 04 und Wiesbaden nicht in Braunschweig gewinnt.

Der 1. FC Kaiserslautern schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg am Samstagmittag auswärts gegen Hertha (13 Uhr).

... bei einem Remis gegen Hertha, wenn Rostock nicht beim FC Schalke 04 und Wiesbaden nicht in Braunschweig gewinnt.

... bei einer Niederlage, wenn Rostock nicht beim FC Schalke 04 und Wiesbaden nicht in Braunschweig gewinnt.

Eintracht Braunschweig schafft den Klassenerhalt ...

... bei einem Sieg am Sonntag gegen Wiesbaden (13.30 Uhr).

Der SV Wehen Wiesbaden vermeidet den direkten Abstieg ...

... bei einem Sieg am Sonntag in Braunschweig (13.30 Uhr), wenn Rostock am Samstag beim FC Schalke 04 verliert.

Hansa Rostock steigt vorzeitig ab …

… bei einer Niederlage bei Schalke am Samstag (13 Uhr), wenn Wiesbaden einen Tag später bei Eintracht Braunschweig gewinnt.