Klinsmanns Traum geplatzt: Jordanien zieht gegen Südkorea sensationell ins Finale ein

Jordanien schreibt seine sensationelle Geschichte weiter: Durch einen verdienten 2:0-Erfolg über Südkorea steht das Überraschungsteam des Turniers erstmals im Endspiel beim Asien-Cup.

In Südkorea waren mit dem Halbfinale beim Asien-Cup am Dienstag große Hoffnungen verbunden worden. Schließlich lag der letzte Titel beim in der Heimat so bedeutenden Wettbewerb mittlerweile 64 Jahre zurück, beim letzten Endspiel Südkoreas vor neun Jahren hatte Australien nach Verlängerung triumphiert. Doch auch Jürgen Klinsmann kann die Sehnsucht der "Taegeuk Warriors" nicht stillen.

Nach dramatischen Achtel- und Viertelfinal-Siegen scheiterte Südkorea verdient an Jordanien, das vom Start weg eine bemerkenswerte Energie auf den Rasen brachte. Immer wieder startete das Team von Trainer Houcine Ammouta überfallartige Gegenangriffe, war giftig in den Zweikämpfen. Einzig im Abschluss wies der Außenseiter lange Defizite auf.

Aus dem Nichts zappelte der Ball nach 19 Minuten im jordanischen Netz, doch Son war sich seiner klaren Abseitsposition direkt bewusst. Defensiv war Südkorea fahrig, leistete sich ohne Bayerns Gelb-gesperrten Innenverteidiger Kim viel zu viele Fehler im Aufbauspiel.

Nach zwei katastrophalen Pässen ließen Al-Naimat und Musa Suleiman gute Chancen liegen (25., 27.). Kurz darauf gab es plötzlich Elfmeter für Südkorea, der nach Ansicht der Videobilder aber richtigerweise einkassiert wurde - Linksverteidiger Seol hatte Jordaniens Al-Arab zuerst getroffen (29.).

Mainzer Lee an den Pfosten - Al-Naimat nutzt nächsten Fehlpass

Die beste Chance im ersten Abschnitt hatte tatsächlich der Mainzer Lee, dessen Kopfball allerdings nur an den rechten Pfosten klatschte (32.). Jordanien hatte nach Al-Naimats starkem Dribbling nochmal eine gute Gelegenheit (42.), ehe Sechser Hwang die letzte Möglichkeit vor der Pause fahrlässig ausließ (45.+6).

Aus der Kabine kam Südkorea mit neuem Mut, lief ab der 53. Minute allerdings einem Rückstand hinterher: Park spielte den nächsten folgenschweren Ball in die Füße von Musa Suleiman, dieser bediente den kreuzenden Al-Naimat, der den Ball überlegt über den abtauchenden Jo hinweghob.

Musa Suleiman zieht Südkorea den Stecker

Südkorea war nun gefordert und beinahe hätte Klinsmann den richtigen Riecher bewiesen, doch der nur vier Minuten zuvor eingewechselte Cho köpfte den Ball nach einer Ecke von rechts Zentimeter über die Latte (60.). Deutlich gefährlicher blieb Jordanien, das die dicke Chance für Musa Suleiman schnell abschüttelte (64.) und nur zwei Minuten später die Entscheidung herbeiführte: Musa Suleiman wurde am südkoreanischen Strafraum nicht angegriffen und schlenzte den Ball ins linke untere Eck (66.).

Südkorea musste in der Folge alles nach vorne werfen, doch Jordanien verteidigte jeden Angriff leidenschaftlich weg. Noch die beste Chance bot sich Paris-Linksfuß Lee, der allerdings mit einer genialen Grätsche von Abu Hasheesh gestoppt wurde (70.).

So feierte Jordanien einen letztlich verdienten 2:0-Erfolg, der den ersten Finaleinzug in der Geschichte des Landes bedeutet. 2004 und 2011 hatten die Jordanier als größte Erfolge jeweils das Viertelfinale beim Asien-Cup erreicht. Nun wartet im Endspiel am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) in Lusail der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Iran und Gastgeber Katar.