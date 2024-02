Wilde Schlussphase: Katar zieht gegen den Iran ins Finale ein

In einem ausgeglichenen Spiel mit wilder Schlussphase setzt sich der effektive Gastgeber Katar gegen den Iran durch. Als Finalgegner wartet nun Jordanien, das vorher Südkorea ausgeschaltet hatte.

Der Iran startete mit einem bekannten Gesicht: Der Ex-Leverkusener Azmoun begann im Angriff. Jahanbakhsh, der Siegtorschütze beim überraschenden 2:1-Viertelfinalsieg gegen Japan, stand genau wie Taremi in der ersten Elf, der gegen die Samurai Blue gesperrt gefehlt hatte. Er ersetzte Mohebi, der im Viertelfinale den Ausgleichstreffer erzielt hatte. In Katars Startformation standen im Vergleich zum Sieg im Elfmeterschießem gegen Usbekistan mit Abdurisag und Ahmed zwei Neue, Kapitän Al-Haydos musste auf der Bank Platz nehmen.

Azmoun eröffnet spektakulär

Der Iran ging bereits in der vierten Minute spektakulär in Führung. Azmoun war nach einem verlängerten Einwurf per Fallrückzieher erfolgreich. Nachdem Taremi das 2:0 verpasst hatte (12.), klingelte es auf der anderen Seite. Jassem Gaber versuchte es freistehend aus der zweiten Reihe, den Ball fälschte Ezatolahi unhaltbar für Beiranvand ab (17.).

Nach ausgeglichenen Folgeminuten hatte Afif das 2:1 für Katar auf dem Fuß, fand aber in Irans Torwart Beiranvand seinen Meister (33.). Zehn Minuten später konnte er den iranischen Schlussmann dann überwinden: Sein Schlenzer in die lange Ecke markierte die Halbzeitführung für den Titelverteidiger. Beinahe hätte der Iran in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch ausgeglichen: Lucas Mendes rettete gegen Kanaani nach einer Ecke auf der Linie.

Handelfmeter bringt Iran zurück

Kurz nach der Pause war es dann soweit: Der Iran kam druckvoll aus der Kabine, Ezatolahi traf Fathi im Strafraum mit einem Schuss an der Hand, nach längerer Kontrolle wurde der Elfmeter gegeben. Jahanbakhsh ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und glich vom Punkt aus (51.). Im direkten Gegenzug hatte Katar die Doppelchance auf die erneute Führung: Abdurisags Schuss und Pedro Correias Kopfball wurden aber in letztem Moment geklärt.

VAR-Rot nach kalter Dusche

Die folgenden 20 Minuten waren dann ereignisarm, ehe der Iran wieder Druck aufbaute. Zwingende Gelegenheiten sprangen dabei nicht heraus, sodass Katars Almoez Ali die Iraner in der 82. Minute kalt erwischte. Nachdem Rezaeian das Abseits aufhob, stand der Stürmer nach einem verunglückten Schuss seines Teamkollegen Hatem frei vor Beiranvand und verwandelte links unten. Die erneute Führung für Katar!

Die Aufgabe wurde für den Iran dann nicht unbedingt leichter: Nach einem Bodycheck gegen Afif sah Khalilzadeh zunächst Gelb. Der VAR korrigierte die Entscheidung auf Rot - der Iran war fortan in Unterzahl. Beinahe hätte es aber trotzdem noch zum Ausgleich gereicht, doch ein Schuss von Jahanbakhsh prallte an den Innenpfosten (90. + 14).

Der effektive Turniergastgeber Katar steht somit im Endspiel des Asien-Cups und kann am Samstag gegen Jordanien (16 Uhr, LIVE! bei kicker) seinen Titel verteidigen.