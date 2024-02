Keeper Barsham ist der Held: Katar steht im Halbfinale

Gastgeber Katar hat sich in einem schwachen Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Usbekistan durchgesetzt und steht damit erneut im Halbfinale des Asien-Cup. Matchwinner war der Torhüter.

Titelverteidiger Katar musste gegenüber dem 2:1-Sieg gegen Palästina in der Verteidigung umstellen: Für die angeschlagenen Al-Rawi und Khouki begannen Salman und Al-Mahdi Ali.

Bei den Usbeken um Trainer Srecko Katanec, die sich im Achtelfinale mit 2:1 gegen Thailand durchgesetzt hatten, veränderte der Coach seine Mannschaft auf zwei Positionen: Der gesperrte Khusanov wurde von Abdullaev ersetzt, für Kholmatov spielt Shukorov.

Das Spiel begann sehr ruhig und bot den Zuschauern im Al-Bayt Stadium nur wenig Unterhaltung, lediglich Afif sorgte für ein klein wenig Gefahr (11.).

Torwartpatzer bringt Katar in Front

Nach und nach taten die Kataris mehr für das Spiel, ohne wirklich großen Druck aufzubauen. Folglich lag die Führung in der 27. Spielminute auch nicht wirklich in der Luft: Al-Haydos Flanke wurde abgefälscht und der usbekische Torhüter Yusupov legte sich die Kugel sichtlich überrascht ins eigene Netz.

Der Treffer sorgte für etwas mehr Schwung, vor der Pause verhinderte Waad mit einer klasse Rettungstat den Ausgleich (37.), auf der Gegenseite parierte Yusupov stark gegen Al-Mahdi Ali (41.).

Der zweite Durchgang brachte zu Beginn ein völlig neues Spiel mit sich. Mit einem Mal spielte nur noch Usbekistan, Katar ließ sich weit zurückfallen und wirkte passiv. Das bestraften immer frecher werdende Usbeken eiskalt, Hamrobekov setzte den Ball mit links in die rechte Ecke (59.).

Zähe Nummer - Verlängerung muss her

Beruhigt durch den Ausgleich stellte im Anschluss auch der Gast aus Usbekistan das Spielen wieder ein und so schleppte sich die Begegnung hinein in die Schlussphase und schließlich auch in die Verlängerung, da Afif auf der einen (90.+12) und Joker Umarov auf der anderen (90.+ 13) Seite erst viel zu spät für annähernde Gefahr sorgten.

In der Verlängerung zeichnete sich auch kein neues Bild ab, Katar bemühte sich offensiv wieder etwas mehr, viel Fußball war aufgrund einiger Fouls und Nickeligkeiten aber nicht zu sehen. In den gesamten 30 Minuten Extra-Zeit kam lediglich Almoez Ali zum Schuss, traf aber nur das Außennetz (117.).

Barsham wird der Matchwinner

Am Punkt wurde es dann dramatisch: Usbekistan begann und hatte zweimal die Chance, davonzuziehen, doch auf einen Fehlschuss der Kataris folgte immer auch gleich ein usbekischer, beide Male ahnte Barsham die Ecke. Als fünfter Schütze der Usbeken trat dann Kapitän Masharipov an, der in die Mitte schoss. Barsham blieb stehen und hielt damit drei von fünf Elfmetern, wodurch er zweifellos zum Matchwinner avancierte.

Im Halbfinale trifft Katar dann auf den Iran, der wenige Stunden zuvor Japan mit 2:1 besiegt hatte. Das Spiel findet am kommenden Mittwoch um 16 Uhr (MEZ) statt.