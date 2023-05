Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Michael Gregoritsch

Österreichische Wochen bei "kicker meets DAZN! Nach Adi Hütter begrüßen Benni und Alex in der neuen Folge nun Freiburg-Angreifer Michael Gregoritsch - und sprechen mit ihm unter anderem über das Freiburger Erfolgsrezept.

Der Traum von der Champions League ist für Michael Gregoritsch und den SC Freiburg ein wenig verblasst. Nach dem 2:4 im direkten Duell bei Union Berlin sind die Breisgauer nun abhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz, um die erstmalige Qualifikation für die Königsklasse noch zu realisieren. Gregoritsch, der in Köpenick erst in der zweiten Hälfte kam, spricht in der neuen Folge "kicker meets DAZN" über die Gründe für die Niederlage und die Aussichten, dennoch die Champions League zu erreichen.

Fest steht allerdings auch seit dem Sonntag, dass der SCF in jedem Fall Platz fünf und damit die Europa League erneut sicher hat. Ein weiterer großer Erfolg für den Verein, der Gründe hat - und die Gregoritsch im Podcast erklärt. Außerdem gibt der Angreifer Einblicke in seinen Raketenstart in Freiburg nach seinem Wechsel aus Augsburg mit vier direkten Torbeteiligungen in den ersten fünf Bundesligaspielen.

Darüber hinaus sprechen Benni Zander und Alex Schlüter natürlich über das spannende Saisonfinale oben wie unten. Gibt der FC Bayern die Meisterschaft noch aus der Hand? Wer hat die besten Karten im Abstiegskampf? Und wie geht es weiter mit Hertha BSC?

Die Folge ist ab sofort auf kicker.de, der kicker-App und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

KMD #173 - Michael Gregoritsch In der neuen Folge lernt die KMD-Crew österreichische Fußballbegriffe! Schuld daran ist Freiburgs Stürmer Michael Gregoritsch, der nicht nur seinen besonderen Spitznamen erklärt. Dazu gibt's alles Wichtige zum Titelrennen und Abstiegskampf plus Expertise von kicker-Reporter Jannis Klimburg, der die Frage beantwortet, ob Union Berlin bereit für die Champions League ist...

