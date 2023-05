Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Adi Hütter

KMD #172 - Adi Hütter

Auf die königliche Krönung folgt die Podcast-Krönung! Die neue Folge "kicker meets DAZN" hat mal wieder alles zu bieten, was das Bundesliga-Herz begehrt: Adi Hütter nimmt sich ausführlich Zeit, um mit Alex und Benni über das unrühmliche Ende seiner Zeit in Frankfurt, unangenehme Pressekonferenz-Fragen und den Traum von der Premier League zu sprechen. Außerdem erklärt kicker-Reporter Thomas Hiete, was an den kuriosen Gerüchten um Jörg Schmadtke und den FC Liverpool dran ist.