Itter wechselt fest nach Fürth und soll mehr Verantwortung übernehmen

Im Januar 2020 kam Luca Itter auf Leihbasis vom SC Freiburg zur SpVgg Greuther Fürth und hat sich seitdem beim Kleeblatt etabliert. Nun wechselt er fest an den Ronhof.

Nach seinem Wechsel von Freiburg nach Fürth stieg Itter mit den Franken in die Bundesliga auf und lief dort 24-mal auf. Der Linksverteidiger, der auch zentral eingesetzt werden kann, konnte den direkten Abstieg mit seinem Team zwar nicht verhindern, sieht aber trotzdem eine Perspektive für sich beim Kleeblatt. "Für mich war klar, dass ich auf jeden Fall in Fürth bleiben möchte und wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen. Ich fühle mich total wohl beim Kleeblatt, deshalb bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, dass ich hier bleiben kann", wird der 23-Jährige in einer Mitteilung der SpVgg zitiert - nachdem er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat.

Dem vorausgegangen war eine Einigung zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem SC Freiburg, der den ehemaligen Junioren-Nationalspieler ziehen lässt. Im Breisgau hatte der gebürtige Gießener zehn Regionalliga-Partien und drei Bundesliga-Kurzeinsätze absolviert, nachdem er 2019 vom VfL Wolfsburg gekommen war. Ausgebildet wurde er zuvor auch bei Eintracht Frankfurt.

In Fürth soll Itter nun eine der Führungsfiguren in der kommenden Zweitliga-Saison werden. "Luca gibt in jedem Training Gas und will sich immer weiter verbessern. Er hat sich bei uns in den letzten eineinhalb Jahren enorm entwickelt", lobt Rachid Azzouzi den "Neuzugang". "Jetzt kann er hier seine nächsten Schritte gehen und auch mehr Verantwortung im Team übernehmen. Er hat eine große Identifikation mit uns und teilt die Werte der Spielvereinigung."