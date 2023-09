Infektion der Unterarmfraktur: Freiburg muss länger auf Günter verzichten

Christian Günter muss einen Rückschlag hinnehmen. Der Freiburger Kapitän wird aufgrund einer Infektion seiner Unterarmfraktur länger ausfallen als zunächst gedacht.

Einen Tag nach dem wichtigen Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus (3:2) musste der SC Freiburg eine bittere Nachricht verkünden. Kapitän Christian Günter wird länger ausfallen als zunächst angenommen. Grund dafür ist eine "Infektion seiner ursprünglichen offenen Unterarmfraktur", erklärte der Sport-Club via Social Media. Diese müsse nun "längerfristig medizinisch und operativ behandelt werden". Zu einer möglichen Ausfallzeit gab der Verein keine Einschätzung ab.

Die eigentliche Verletzung zog sich Günter bereits Mitte Juli in einem Testspiel gegen den Grashopper Club Zürich zu, Anfang August kehrte er jedoch ins Mannschaftstraining zurück. Zum Saisonstart stand der achtmalige Nationalspieler mit einer Schiene wieder auf dem Platz, lief 35 Minuten im DFB-Pokal gegen den SV Oberachern (2:0) auf, wo er ein Tor erzielte, und verhalf seiner Mannschaft mit einem Assist in 90 Minuten Einsatzzeit zum Auftaktsieg in der Bundesliga über die TSG Hoffenheim (2:1).

Erneute Verletzung im Training

Kurz darauf war der rechte Unterarm im Training allerdings erneut betroffen. Günter musste sich einer Operation unterziehen und steht Trainer Christian Streich seitdem nicht mehr zur Verfügung.

Neben Günter findet sich im Freiburger Kader mit dem unerfahrenen Jordy Makengo (noch ohne Profi-Einsatz für den SCF) lediglich ein weiterer Linksverteidiger wieder. Bislang setzte Streich in der Liga auf den gelernten Rechtsverteidiger Lukas Kübler als Günter-Ersatz. Für ihn sprang wiederum gegen Bremen (1:0) und Stuttgart (0:5) Kiliann Sildillia auf rechts ein. Im Duell mit Borussia Dortmund (2:4) stellte der Coach auf eine Dreierkette um, Roland Sallai übernahm die Rolle als rechter Schienenspieler.

Am Donnerstag ging es in der Europa League dann wieder zurück zur Viererkette, in der Kübler auf seiner angestammten rechten Seite beginnen durfte. Kenneth Schmidt, eigentlich gelernter Innenverteidiger, startete hinten links. Nach dem Rückschlag für Günter wird Streich auch in den kommenden Wochen in der Außenverteidigung weiter improvisieren müssen.

Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die Freiburger, die zuletzt zwei Bundesliga-Niederlagen am Stück einstecken mussten, zu Gast bei der noch ungeschlagenen, jedoch mit sechs Zählern punktgleichen Frankfurter Eintracht.