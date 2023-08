Schon wieder der lädierte Arm: Günter fällt erneut aus

Der SC Freiburg muss bis auf Weiteres auf seinen Kapitän verzichten. Christian Günter (30) hat sich erneut am lädierten Unterarm verletzt.

Wie die Breisgauer am Freitag mitteilten, zog sich Günter die Verletzung am Donnerstagvormittag im Training zu. Erst Mitte Juli hatte er sich beim Testspiel gegen den Grasshopper Club Zürich den rechten Arm gebrochen, jetzt ist die lädierte Stelle erneut betroffen - wenn auch diesmal "nur" angebrochen. Günter wurde demnach noch am Donnerstagabend operiert. Eine genaue Ausfallzeit gab der Verein nicht an, Günter fehle dem Team von Christian Streich "bis auf Weiteres".

Nach seiner im Juli erlittenen Verletzung war Günter Anfang August ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und rechtzeitig zum Pflichtspielstart wieder fit. Beim Pokalspiel gegen Oberligist Oberachern hatte er zunächst noch auf der Bank Platz genommen, war aber Anfang der zweiten Hälfte eingewechselt worden und hatte sein Team kurz darauf mit einem satten Distanzschuss auf die Siegerstraße gebracht.

Beim Bundesliga-Auftakt in Hoffenheim konnte Günter dann wieder von Beginn an mitmischen und war mit einer abgefälschten Flanke ebenfalls maßgeblich an der Freiburger Führung beteiligt. In beiden Partien hatte Günter eine Spezialschiene am Arm getragen. Für den Linksverteidiger könnte nun auch eine beeindruckende Serie zu Ende gehen: Seit der Saison 2013/14 verpasste der Dauerbrenner maximal fünf Spiele in einer Saison, in den vergangenen vier Spielzeiten fehlte er nur ein einziges Mal aufgrund einer Gelbsperre.

Einen klaren Back-up für Günter hat der SC nicht in seinem Kader. Beim Pokalspiel in Oberachern, das Freiburg im 3-4-2-1-System gestartet hatte, hatte der offensive Roland Sallai die Position des linken Schienenspielers bekleidet - eine Option, die in einem 4-2-3-1, auf das Streich zuletzt in Sinsheim setzte, aber unrealistisch erscheint. Möglich wäre, dass Lukas Kübler von seiner angestammten rechten Seite nach links rückt und Kiliann Sildillia auf der rechten Seite verteidigt.