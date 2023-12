Saarbrücken gegen Gladbach - Topspiel Bayer gegen VfB

Nur noch drei Erstligisten sind im Pokal im Rennen. Im DFB-Pokal-Viertelfinale wurden mit Bayer und dem VfB zwei Spitzenteams zusammengelost. Hertha träumt im Heimspiel weiter vom Finale im Olympiastadion.

Wirft der Drittligist 1. FC Saarbrücken auch den dritten Bundesligisten in Folge raus? Nach den Bayern und Eintracht Frankfurt reist nun Borussia Mönchengladbach ins Saarland. Die Münchner verloren 1:2, die Hessen mit 0:2.

Ein reines Zweitliga-Duell gibt es im Olympiastadion, wenn Hertha den Liga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern empfängt. Nur einen Tag nach dem Liga-Duell zwischen den Hauptstädtern und den Pfälzern (2:1 für die Berliner) wurde die Paarung auch in der Runde der letzten Acht im Pokal gezogen, allerdings mit umgekehrtem Heimrecht. Die Dardai-Elf tritt zuhause an und träumt weiter vom Finale im eigenen Stadion.

Vorweggenommenes Finale in Leverkusen?

Nur wenige Stunden nach Abpfiff des Bundesliga-Topspiels am 14. Spieltag zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen wurde auch diese Paarung im Pokal-Viertelfinale neu aufgelegt. In der Liga trennten sich beide Spitzenklubs 1:1, im Pokal dürfen die Westdeutschen zuhause gegen die Schwaben antreten.

Angesichts der bisher gezeigten Leistungen in dieser Runde dürfte dieses Duell als vorweggenommenes Endspiel wahrgenommen werden - auch wenn dies angesichts der Gesetze im Pokal natürlich ein wenig widersinnig ist.

Das vierte Duell lautet FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf - wieder ein reines Zweitliga-Duell. Die Rheinländer warten damit weiterhin auf ein Heimspiel in diesem Wettbewerb - zuletzt gab es dies im Oktober 2019 gegen Aue. Damals siegte der Bundesligist 2:1 gegen den Zweitligisten aus Sachsen.

Novum: Jedes Viertelfinale an einem anderen Tag

Das Viertelfinale wird im neuen Jahr am 30./31. Januar und 6./7. Februar 2024 ausgetragen. Für den Pokalwettbewerb ist das ein Novum, denn die vier einzelnen Partien werden an vier unterschiedlichen Tagen gespielt.

Ursprünglich sollte diese Neuerung bereits in der Spielzeit 2022/23 greifen, doch konnte dies wegen der Winter-WM in Katar damals nicht durchgeführt werden. Welche Spiele des nun gelosten Viertelfinals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein werden, wird nach der Auslosung bekanntgegeben.

Favoritensterben bis zum Achtelfinale

Aufgrund des Favoritensterbens in den bisherigen Runden wird es diesmal einen Pokalsieger geben, der in diesem Jahrtausend noch nie den Pokal nach oben stemmte. Alle Sieger der vergangenen 26 Jahre mussten spätestens im Achtelfinale die Segel streichen. So war der VfB Stuttgart zuletzt 1997 DFB-Pokalsieger.

Rekordpokalsieger Bayern München blamierte sich mit 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, der letztjährige Titelträger RB Leipzig verlor in Wolfsburg mit 0:1.