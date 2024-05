Hummels lässt Zukunft offen

Mats Hummels hat noch nicht über die Fortsetzung seiner Karriere entschieden. "Es kann in alle Richtungen gehen. Man muss schauen, welche Möglichkeit da ist und worauf ich Lust habe", sagte der 35-Jährige nach Dortmunds Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG bei DAZN. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft nach dieser Saison aus. Er habe sich zwar schon "ein paar Gedanken gemacht", so Hummels, "es ist aber noch nichts entschieden". Ob der BVB mit dem Innenverteidiger verlängern möchte, ist ebenfalls noch offen.