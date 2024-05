Siegfried wird ein Teutone

Simon Siegfried verlässt den Oberligisten TSV Sasel und wagt zur kommenden Saison den Sprung in die Regionalliga zum FC Teutonia Ottensen. Für Sasel und den Hamburger SV III kam der 21-jährige Mittelfeldspieler seit 2022 auf 18 Tore in 53 Oberliga-Spielen. Ottensens Sportlicher Leiter Kevin Weidlich betont in einer Meldung: "Simon hat in den letzten beiden Spielzeiten in der Oberliga eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir trauen ihm jetzt den nächsten Schritt zu und sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat."