Brinkmann verlässt Wiedenbrück im Sommer

Überraschung beim SC Wiedenbrück: Wie der Regionalligist am Donnerstagabend verkündete, wird Ex-Profi Daniel Brinkmann das Traineramt beim SCW zum Saisonende niederlegen.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Für den SC Wiedenbrück geht am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den SV Lippstadt nicht nur die Saison 2023/24 in ihre finale Runde, auch die Ära Daniel Brinkmann wird ein Ende finden. Wie der SCW am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung verkündete, bat der Übungsleiter, der seit 2020 beim SCW in der Verantwortung steht, die Vereinsverantwortlichen um eine Auflösung seines bis 2025 datierten Vertrags. Auch Dirk Flock und Marcel Brinkmann werden den Verein im Sommer verlassen.

Überraschender Zeitpunkt

Ein Schritt, der durchaus überraschend kommt, denn sportlich gab es eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte, die auf eine Trennung im Sommer hingedeutet hätten. Nach einer durchwachsenen Hinrunde, in der man zwischenzeitlich nur hauchzart über den Abstiegsplätzen rangierte, und zwischenzeitlichen Fragezeichen hinter der Regionalliga-Zukunft, erlebte der SCW unter Brinkmann im Frühjahr seine Auferstehung und spielte eine beeindruckende zweite Saisonhälfte. Mit 30 Punkten aus 16 Spielen logiert Wiedenbrück auf dem 3. Platz der Rückrundentabelle. Auch mit dem Abstieg hatte man folglich frühzeitig nichts mehr zu tun.

Brinkmann, der in seiner Karriere 142 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt und 27 Einsätze in der 3. Liga sammelte, prägte auch in Wiedenbrück eine erfolgreiche Zeit. Dazu gehören unter anderem der Wiederaufstieg in die Regionalliga West im Jahr 2020 und der nun vierte ungefährdete Klassenerhalt in Folge. Aus welchen Gründen Brinkmann um seine vorzeitige Vertragsauflösung bat, ist nicht bekannt.

Auch einen Nachfolger gibt es bislang noch nicht. Immerhin das Anforderungsprofil steht fest. "Wir haben intern bereits ein klares Profil definiert und wissen sehr genau, welcher Trainertyp für den SC Wiedenbrück der richtige ist. Daraus folgend schauen wir uns nun nach Kandidaten um, die zu uns passen und die mit uns den Wiedenbrücker Weg gehen wollen", erklärt der Sportliche Leiter Oliver Zech, der bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison von Tobias Brockschnieder unterstützt wird.

Kaderplanung läuft - Lizenz erhalten

"Wir haben bereits mit mehreren Spielern Einigungen erzielen können und freuen uns unter anderem über die Verpflichtung von Tim Brdaric. Der 23-jährige Innenverteidiger lief bislang 46-mal in der Regionalliga West auf und wechselt im Sommer von Fortuna Köln nach Wiedenbrück". Er wird Ben Hüning ersetzen, der zur U 23 von Borussia Dortmund wechselt. "Wir werden auch zukünftig jungen Talenten aus der Region die Chance geben, sich gemeinsam mit dem SC Wiedenbrück zu entwickeln und wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren noch viele Kicker wie Ben in höhere Ligen verabschieden können", ist es Zech gelungen, die Vakanz in der Innenverteidigung schnell zu schließen.

Gute Nachrichten gab es zudem vom WDFV, der dem SC Wiedenbrück auch für die kommende Saison die Lizenz ohne Auflagen erteilt hat.