Hübner bleibt Hoffenheims Kapitän

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß belässt es bei der Wahl seiner Anführer bei der Doppelspitze mit Oliver Baumann und setzt damit zugleich ein Signal der Hoffnung.

Bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison solle die Hierarchie im Team geklärt sein, hatte Sebastian Hoeneß zu Beginn der Vorbereitung angekündigt, am Tag vor dem Pokalspiel am Montag beim Drittligisten Viktoria Köln schuf er Fakten. "Wir wollten Klarheit bis zum ersten Pflichtspiel. Wir werden an unserem Kapitänspaar nichts verändern", erklärte der 39-Jährige, "Benni Hübner bleibt unser Kapitän, Vize bleibt Oliver Baumann."

In der Vorbereitung hatte Hoeneß noch erwogen, diese Konstellation zu verändern und hatte nach geeigneten Kandidaten gesucht, weil längst klar ist, dass Hübner, der die komplette vergangene Saison ausgefallen war, auch auf absehbare Zeit die Mannschaft nicht auf dem Spielfeld wird anführen können. Letztlich aber sendet Hoeneß mit der Entscheidung auch ein Signal der Hoffnung und des Vertrauens für den 32-Jährigen, nach seiner langwierigen Verletzung am linken Sprunggelenk, ein Comeback zu schaffen. Baumann hatte indes klar seinen Anspruch formuliert: "Ich würde die Mannschaft gerne weiter anführen." So kommt es nun auch.

Bicakcic ist auf gutem Weg

Im Gegensatz zu diesen Ämtern überließ Hoeneß der Mannschaft die Berufung in den weiteren Mannschaftsrat. "Den Spielerrat haben wir wie schon im vergangenen Jahr wählen lassen." Auch in diesem Gremium findet sich mit Ermin Bicakcic ein Dauerpatient, der Innenverteidiger ist aber nach seinem Kreuzbandriss auf seinem Weg zurück auf den Platz schon ein gutes Stück weiter als Hübner. Zudem wurden auch die Routiniers Sebastian Rudy und Andrej Kramaric in den erlauchten Kreis gewählt, womöglich auch ein Hinweis darauf, dass der Toptorjäger zumindest aktuell nicht an einen Wechsel denkt und - Stand jetzt - in sein letztes Vertragsjahr bei der TSG geht.

Baumgartner neu im Spielerrat

Neu im Spielerrat ist der junge und aufstrebende Christoph Baumgartner, der sich offenkundig auch im Mannschaftskreis nicht nur mit seinen sportlichen Auftritten viel Respekt erarbeitet hat. Im Testspiel gegen Fürth im Trainingslager in Rottach-Egern (2:2) hatte Hoeneß den 22-jährigen Österreicher sogar mal als Spielführer ins Rennen geschickt.

Dagegen fehlt Baumgartners Landsmann Florian Grillitsch im engeren Kreis der Führungsspieler, auch das möglicherweise ein dezenter Hinweis auf noch bevorstehende Transferaktivitäten ...