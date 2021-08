HSV strauchelt auch in Heidenheim - Darmstadt fertigt 96 ab - Kiel feiert ersten Sieg

Der Hamburger SV findet nicht in die Spur und kam in Heidenheim nur zu einem Punkt. Darmstadt klettert nach dem 4:0 gegen Hannover, Kiel atmet nach dem 3:0 gegen Aue auf. Nürnberg besiegte den KSC zum Auftakt des 5. Spieltags knapp. Das Highlight steigt heute Abend zwischen Schalke und Düsseldorf - zumindest auf dem Papier.

Dreimal Aluminium zwischen Heidenheim und dem HSV

Der HSV hinkt weiter den eigenen Ansprüchen hinterher und musste sich am Samstagnachmittag in Heidenheim mit einem torlosen Remis begnügen. Eine halbe Stunde lang passierte so gut wie nichts, dann aber hatten beide Teams mehrere Hochkaräter - und je einen Alu-Treffer. Heyer (HSV, 38.) und Kleindienst (FCH, 42.) trafen jeweils die Latte. In der zweiten Hälfte hatten beide Teams gute Gelegenheiten, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden, Heidenheims Pick scheiterte ebenfalls an der Latte (72.), am Ende aber blieben sowohl der FCH als auch der HSV bei einem Saisonsieg stehen.

Darmstadt feiert Schützenfest gegen Hannover

Nach dem 2:2 beim HSV legte Darmstadt spektakulär nach und schickte Hannover mit einem 4:0 nach Hause. Die Lilien gaben von Beginn an den Ton an, ließen dann aber etwas nach. Mitte der ersten Hälfte schlug dann Pfeiffer gegen harmlose Hannoveraner ein erstes Mal zu, mit seinem Solo-Lauf leitete er dann das 2:0 durch Tietz kurz vor der Pause (45.+1, nach Videobeweis) stark ein. Hannover hatte die große Chance, ins Spiel zurückzufinden, doch Muslija scheiterte mit einem Handelfmeter an Schuhen (66.). Kurz darauf machte Schnellhardt mit dem 3:0 bereits den Deckel drauf (70.). Es kann nicht mehr bitterer werden? Doch! Bei einer Ecke verlor 96-Neuzugang Krajnc bei seinem Debüt völlig die Orientierung. Erst drückte er Sobiech weg, dann kam die Kugel auf ihn zu. Er wollte klären, köpfte den Ball aber in den Winkel des eigenen Tores (87.) - 4:0 für Darmstadt.

Kiel feiert ersten Saisonsieg, Aue weiter in der Krise

Die KSV Holstein, Fast-Aufsteiger der Vorsaison, feierte beim 3:0 gegen Aue nach schwachem Saisonstart den ersten Dreier. Kiel stand hinten kompakt, ließ fast nichts zu und führte schon zur Pause nach Treffern von Porath (29.) und dem eingewechselten Arp (37.) verdient mit 2:0. Aue ließ es auch nach Wiederanpfiff an Ideen fehlen, die KSV verteidigte den Vorsprung locker und setzte durch Mees noch einen drauf (81.).

Shuranov nimmt KSC-Geschenk an - Erste Niederlage für Eichner-Elf

Der 1. FC Nürnberg und der Karlsruher SC trafen am 5. Spieltag als zwei ungeschlagene Klubs im direkten Duell aufeinander. Nach den ersten 45 Minuten sah es danach aus, dass beide Teams ungeschlagen bleiben würden. Nach dem Seitenwechsel wurden die Franken aber zielstrebiger, und Tempelmann belohnte den Mehraufwand mit dem Führungstreffer (50.). Nach dem Gegentor wurde die Eichner-Elf etwas aktiver, doch in der Defensive leistete sich Kobald einen missglückten Rückpass, den Shuranov zum 2:0 einköpfte (74). In der Schlussphase rafften sich die Badener nochmals auf, kamen durch Joker Batmaz zum Anschluss (82.), doch mehr war für den KSC nicht drin, auch weil Hofmann in der Nachspielzeit nur den Außenpfosten traf. Dank des Dreiers überholt der weiterhin ungeschlagene Club den KSC.

Bilbija bringt Ingolstadt auf Kurs zum ersten Liga-Sieg

Sandhausen verpflichtete am Freitagnachmittag Benschop und setzte den Angreifer Stunden später beim Duell mit Ingolstadt gleich auf die Bank. Der SVS konnte den Joker auch gut gebrauchen, denn die Ingolstädter führten dank Bilbija ab der 38. Minute. Chancen zum Ausgleich hatten die Kurpfälzer, doch sie waren nicht zwingend - und auch der in der 72. Minute eingewechselte Benschop konnte nichts mehr ausrichten. Ein Stellungsfehler in der Defensive bescherte dem FCI in der Schlussphase etwas überraschend gar das 2:0 - und damit den ersten Sieg in der Liga.

Schalke gegen Düsseldorf: Spitzenspiel nur auf dem Papier?

Am Samstagabend (20.30 Uhr) steigt das Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Zumindest auf dem Papier. Denn beide Traditionsklubs haben sich bisher noch nicht mit Ruhm bekleckert und sind mit je vier Punkten Tabellennachbarn mit Blick nach ganz unten. Auch Teroddes Tor konnte die jüngste 1:4-Niederlage von Schalke 04 bei Jahn Regensburg nicht verhindern. Der Torjäger sagt denn auch: "Die Fans sind völlig zu Recht enttäuscht." Das waren auch die Anhänger der Fortuna nach dem 2:2 gegen bis dahin punktlose Kieler. Insgesamt erinnern die Probleme Düsseldorfs in Teilen an die vergangene Saison. Ansätze zeigen die Spieler durchaus. Gegen Kiel lag es letztlich trotz spielerischer Dominanz aber an fehlender defensiver Stabilität.

Nordduell zwischen Bremen und Rostock

Der SV Werder hat vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock noch nicht zu seiner Form gefunden, befindet sich nach dem Abstieg noch im Umbruch. Nach dem 0:0 in Karlsruhe stehen nur fünf Punkte auf dem Konto. Zumindest die Stürmersuche ist erfolgreich zu Ende zu gegangen: Die Bremer haben Angreifer Ducksch von Hannover 96 verpflichtet. Rostock hat jüngst nicht nur das Ost-Duell gegen Dynamo Dresden verloren (1:3), sondern auch Calogero Rizzuto. Der 29-Jährige hat sich die Nase gebrochen und wird der Kogge in Bremen fehlen.

Klassenprimus Regensburg zu Gast am Millerntor

Tabellenführer Regensburg reist zum FC St. Pauli ans Millerntor. Der Jahn feierte den vierten Sieg im vierten Spiel und ließ sich auch vom FC Schalke 04 nicht stoppen. Im Gegenteil: Die Oberpfälzer schickten den Bundesliga-Absteiger mit 4:1 nach Hause. Geht der Lauf in Hamburg weiter? Die Kiezkicker waren zuletzt nach starkem Saisonstart inklusive Derbysieg gegen den HSV in Paderborn mit 1:3 unterlegen und müssen auf den gesperrten Ziereis verzichten.

Der Zweite Dresden empfängt den Dritten Paderborn

Fast perfekt ist Dynamo Dresden nach dem Aufstieg gestartet, hat nach dem 3:1-Sieg in Rostock stolze zehn Punkte ergattert und empfängt nun Paderborn, das als Dritter nach dem 3:1 beim FC St. Pauli aber nur einen Platz hinter den Sachsen rangiert. Die SGD fand aber auch einen dicken Wermutstropfen im Siegerkelch: Verteidiger Knipping erlitt mehrere schwere Knieverletzungen, darunter einen Kreuzbandriss.