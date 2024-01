Holt Thorup seinen ehemaligen Schützling Pep Biel zum FCA?

In griechischen Medien heißt es, dass sich Olympiakos Piräus in Gesprächen mit dem FC Augsburg befindet. Es geht um den offensiven Mittelfeldspieler Pep Biel, der demnach auf Leihbasis mit einer Kaufoption in die Bundesliga wechseln könnte. Angeblich soll der Transfer kurz vor dem Abschluss sein. Der 27-jährige Spanier möchte sich dem FCA anschließen und wieder unter seinem ehemaligen Trainer Jess Thorup spielen. Beide kennen sich vom FC Kopenhagen.