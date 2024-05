Rödinghausen holt Fortuna-Kapitän Corsten

Der SV Rödinghausen hat sich für die Innenverteidigung mit Tim Corsten verstärkt. Der 23-Jährige kommt von Fortuna Düsseldorf, dessen U 23 er als Kapitän anführte. Darüber hinaus lief Corsten 77-mal für die Düsseldorfer in der Regionalliga West auf. Sportdirektor Alexander Müller äußert sich in einer Meldung folgendermaßen zum Transfer: "Wir bekommen mit Tim einen jungen, sehr talentierten Spieler für unsere Defensive. Er verfügt trotz seines Alters bereits über viel Erfahrung in der Liga und hat sein Potenzial hier konstant unter Beweis gestellt."