Offiziell: Pochettino verlässt Chelsea

Der FC Chelsea muss sich wieder einmal nach einem neuen Trainer umsehen: Wie der Verein am Dienstagabend bekanntgab, habe man sich "einvernehmlich" mit Mauricio Pochettino auf die Auflösung seines noch ein Jahr laufenden Vertrages geeinigt. Der Argentinier hatte erst im vergangenen Sommer die Nachfolge von Interims-Coach Frank Lampard bei den "Blues" angetreten und die Londoner nach anfänglichen Schwierigkeiten noch auf den sechsten Tabellenplatz und damit in den internationalen Wettbewerb geführt. Nach einem Jahr ist das Kapitel Pochettino, über dessen Zukunft bereits vor Saisonende immer wieder gemutmaßt wurde, also beendet. Wer der Nachfolger des 52-Jährigen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.