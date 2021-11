Hoffenheims Skov muss mehrere Monate pausieren

Robert Skov steht der TSG Hoffenheim für lange Zeit nicht zur Verfügung. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt.

Robert Skov hat sich beim Spiel in Bochum am Oberschenkel verletzt - und fällt nun lange aus. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Wie die TSG mitteilte, hat sich der 25-Jährige bei der 0:2-Auswärtsniederlage in Bochum am rechten Oberschenkel schwer verletzt. Das sei die Diagnose "nach eingehenden medizinischen Untersuchungen". Skov war bei der Partie an der Castroper Straße nach 60 Minuten ausgewechselt worden, kurz zuvor war er bereits verletzt liegen geblieben und konnte nicht weiterspielen.

Der im spanischen Marbella geborene Flügelspieler trägt seit 2019 das Trikot der Kraichgauer. In dieser Saison kam er sechsmal in der Bundesliga zum Einsatz und gab zwei Vorlagen.

Besonders bitter für den Torschützenkönig der dänischen Liga von 2019: Gerade erst war er das erste Mal seit der Europameisterschaft wieder für die Nationalmannschaft Dänemarks nominiert worden. Die Länderspielreise musste der zehnmalige Nationalspieler nun ebenfalls absagen.