Hoffenheims Raum erklärt seinen Torjubel

Es läuft aktuell bei der TSG Hoffenheim. Auch gegen Augsburg holten die Sinsheimer einen Dreier. David Raum machte den Deckel drauf - und erklärte dann seinen Jubel.

Nach einem frühen aberkannten Tor begann die Partie für die Hoffenheimer eigentlich schlecht, denn nach fünf Minuten lagen sie bereits zurück. "Wir waren von Anfang an griffig, haben zwar das 0:1 kassiert, wussten aber, dass wir das Spiel drehen können, weil wir gut drin waren. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben", sagte Ihlas Bebou nach der Begegnung bei "Sky".

Bebou: Doppelpack, Dreierpack, Doppelpack - Dreierpack?

Der Angreifer war es, der für die Gastgeber die Partie drehte. Mit einem Doppelpack vor der Pause stellte er auf 2:1 für die TSG. Für den 27-Jährigen waren es die Saisontore sechs und sieben. Interessant daran, er traf nie nur einmal. Bebou gelang ein Doppelpack beim 5:0 gegen Köln, ein Dreierpack beim 6:3 in Fürth - und eben die zwei Tore nun gegen Augsburg.

"Das nächste Ziel sollten wieder drei Tore sein", lachte der Offensivmann. "Ich gebe mich auch zufrieden, wenn wir ohne ein Tor von mir gewinnen. Klar freut es mich als Stürmer, wenn ich ein Tor machen und der Mannschaft helfen kann", so Bebou. Sollte der Angreifer seinen Worten Taten folgen lassen, sollte sich Union Berlin am kommenden Samstag schon mal warm anziehen.

Raums Traum geht weiter

Die Hoffenheimer waren gegen Augsburg besser, mussten aber bis zum Ende zittern. Kurz vor dem Abpfiff machte Raum mit seinem zweiten Bundesliga-Tor den Deckel drauf und stellte den 3:1-Endstand her. Anschließend riss sich der linke Außenverteidiger das Trikot nach unten und zeigte ein neues Tattoo, das er über der Brust hat.

Was es damit auf sich hat, verriet Raum nach der Begegnung: "Ich habe mir im Winter ein Tattoo mit dem Spruch "Living the dream" stechen lassen. Ich habe immer gesagt, dass ich meinen Traum lebe. Ich bin in einem Jahr vom Zweitligaspieler zum Nationalspieler geworden. Ich lebe den Traum von jedem kleinen Jungen, der Fußball spielt. Nach dem Tor war ein guter Zeitpunkt, um den Spruch zu zeigen."

Im Sommer wechselte der 23-Jährige von Bundesliga-Aufsteiger Fürth nach Hoffenheim. Bei der TSG ist er auf der linken Seite gesetzt, kam schon 17 Mal im deutschen Oberhaus zum Einsatz. Zudem wurde er für die Nationalmannschaft nominiert und kam bereits dreimal für Deutschland zum Einsatz, sein Debüt feierte er am 5. September beim 6:0 gegen Armenien (wurde kurz vor Schluss für Thilo Kehrer eingewechselt). Und es läuft aktuell nicht nur für Raum persönlich, auch bei der TSG sieht es sehr gut aus, denn durch den Dreier gegen den FCA holte sich Hoffenheim Platz 3.