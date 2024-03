Das muss eigentlich das 2:0 sein, ist es aber nicht: Millot dringt nach einem höheren Zuspiel in seine Richtung und nach guter Annahme von der rechten Seite stark nach innen, an Akpoguma vorbei. Sein folgender Querpass in die Mitte kommt jedoch zu ungenau für Führich, Kaderabek kann gerade so noch klären.