Hoeneß erwartet Bayer-Team inklusive Wirtz

Der Respekt ist groß, der Wille, Leverkusen zu besiegen aber nicht minder. Sebastian Hoeneß glaubt Ansätze erkannt zu haben und erwartet Bayer in Bestbesetzung - inklusive Ausnahmespieler Florian Wirtz.

In seiner Bundesligakarriere als Trainer hat er es noch nicht geschafft, Bayer zu besiegen. Hoeneß kam mit der TSG Hoffenheim lediglich zu zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Mit dem VfB gab es in der vergangenen Saison ein weiteres Remis (1:1). Dass Bayer als einzige ungeschlagene Mannschaft Europas nach Stuttgart anreist, macht es nicht einfacher, dafür aber für den Coach und sein Team "noch spannender. Es ist reizvoll, möglicherweise die Ersten zu sein, die das schaffen. Das wird schwer genug, aber wir werden es versuchen."

Wie das am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gelingen soll, könne und will der 41-Jährige nicht konkret verraten. "Sie bieten nicht viel an. Aber es gibt schon Dinge, die man machen kann, die ich nicht verraten möchte", erklärt Hoeneß und erlaubt dann doch einen kleinen Blick in seine Gedankenwelt. Die schwäbische Spielanalyse habe "den einen oder anderen Raum, den wir bespielen können", entdeckt.

Es macht Spaß zu tüfteln und eine Strategie festzulegen. Sebastian Hoeneß

"Sie sind mit Ball schwer anzulaufen. Da muss man überlegen, was man macht: Nimmt man hinten den Raum weg oder geht man voll drauf? Ich weiß nicht, ob ein Zwischending sinnvoll ist. Wahrscheinlich werden wir beides brauchen." Was das Beste sein könnte, sei noch nicht abschließend geklärt. "Wir sind am tüfteln", erzählt Hoeneß. "Aber es macht Spaß zu tüfteln und eine Strategie festzulegen."

Der Kampf um die Kontrolle

Dennoch will man sich nicht ausschließlich und zu sehr mit den Qualitäten des Gegners befassen. "Es geht nicht nur um Leverkusen, sondern auch, wie immer, um uns. Es geht darum, wie wir in der Lage sind, Bayer auch mal in Phasen zu bringen, die sie nicht so oft haben. Wenn sie nicht die Kontrolle über das Spiel haben." Was die Lieblingsspielweise der Gäste aus Nordrhein-Westfalen ist. "Sie haben viel die Kontrolle über das Spiel. Das haben wir aber auch ganz gerne. Deswegen werden wir etwas dafür tun, damit wir ein bisschen Kontrolle haben. Am besten mehr als Leverkusen."

Und zu guter Letzt gebe es schließlich noch weitere Punkte, die ausschlaggebend sein werden. "Es geht um Tagesform, um Motivation, die bei beiden Teams groß sein wird." Das Fazit des Cheftrainers: "Wir trauen uns zu, sie zuhause vor unseren Fans mal richtig zu ärgern." Die Erwartung an seine Mannschaft sei bereits formuliert: "Mutig sein, ans Limit gehen und schauen, was am Ende rauskommt."

Stuttgarts Horror-Bilanz gegen Leverkusen

Dass die Mannschaft von Weltstar und Trainer Xabi Alonso um Florian Wirtz bangt, beobachtet Hoeneß ohne falsche Hoffnungen. "Leverkusen ist besser mit ihm", so Stuttgarts Chefcoach. Und sollte der mit schmerzendem Knöchel im Pokal in Paderborn ausgewechselte Nationalspieler wirklich ausfallen, gebe die Breite des Bayer-Kaders auch noch genügend Qualität her, um den Ausfall zu kompensieren. "Ich glaube aber, dass Florian Wirtz dabei sein wird. Er wird alles tun dafür, weil er ehrgeizig ist", so Hoeneß, der den 20-jährigen Ausnahmespieler sehr schätzt. "Er ist häufig in der Lage, den Unterschied zu machen. Es wird eine von vielen Herausforderungen sein, ihn im Griff zu haben, und ihm einen nicht allzu guten Tag zu bescheren."

Leverkusen insgesamt, was seit Jahren wenig bis gar nicht gelang. Mit oder ohne Wirtz. Der VfB gewann nur eines der jüngsten 22 Duelle mit der Werkself (1:0 am 32. Spieltag 2017/18). Aus den jüngsten acht Duellen holte Stuttgart nur zwei Punkte. Zuhause warten die Schwaben bei vier Remis und sieben Niederlagen sogar seit elf Partien auf einen Sieg.