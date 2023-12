"Hier mal eine gute Halbzeit, da mal eine": 96 auf der Suche nach Konstanz

In gerade einmal sechs Wochen verspielte 96 eine gute Position im Aufstiegsrennen. Nach dem bitteren 0:3 in Kiel schwört Verteidiger Phil Neumann (26) auf die Kehrtwende ein ...

Ein frustrierendes Resultat, ein komplett gebrauchter Abend - Katerstimmung bei Hannover 96 nach dem ernüchternden 0:3 in Kiel, das die Ambitionen auf einen der vorderen Plätze in der Tabelle vorerst deutlich schmälert. "Die Kieler haben uns gezeigt, warum sie zu Recht da oben stehen und wir nicht", musste Phil Neumann zerknirscht, aber schonungslos ehrlich einräumen. "Sie haben es gnadenlos gut umgesetzt, uns ausgespielt, spielen zwei Tore quasi gleich, mit einem Ball hinter die Kette. Querpass, Tor", fasste der Verteidiger in Kurzform zusammen, was ihm und seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit widerfuhr. "Das darf uns so nicht passieren."

Am Anfang sah es noch gut aus…

Dabei hatten die ersten Minuten der Partie an der Förde noch den Gästen gehört. Neumann: "Wir kamen eigentlich gut rein ins Spiel, haben gut dagegen gehalten, haben auch viele gute Ballgewinne gehabt vorne." Das 1:0 der KSV Holstein brachte das Konstrukt der Niedersachsen dann bereits ins Wanken, auch Neumann und seine Nebenleute in der Kette Marcel Halstenberg und Julian Börner ließen sich düpieren, wenngleich die Fehlerkette jeweils bereits im Defensivverhalten in den vorderen Mannschaftsteilen entstand. "Aber dann musst du natürlich auch weitermachen", klagte Neumann.

Stattdessen folgte das nächste Gegentor auf dem Fuße. "Wenn du dir ein direktes 2:0 fängst, das weiß jeder, ist es sehr, sehr schwer zurückzukommen. Und dann schwächen uns in der zweiten Halbzeit noch selbst..." Max Christiansen, erst zur Pause eingewechselt, nahm sich mit zwei gelb-würdigen Fouls, die schließlich in ein Gelb-Rot mündeten, gleich wieder selbst aus dem Spiel. Katerstimmung bei Neumann und die Erkenntnis: "Dann stehen wir zu Recht ohne Punkte da."

Dem Team fehlt die Konstanz

"Hier mal eine gute Halbzeit, da mal eine" - so seien die letzten Wochen für Hannover meistens verlaufen, haderte Neumann an alter Wirkungsstätte, an der er von 2019 bis 2022 spielte, über den jüngsten Trend seiner jetzigen Mannschaft. "Es fehlt die Konstanz. Ich glaube, wir haben uns das alle ein bisschen anders vorgestellt in den letzten Spielen. Wir wollten den Fans eigentlich noch ein Sieg schenken und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Das haben wir jetzt leider nicht geschafft."

Die guten Vorsätze zur Winterpause und zum Jahreswechsel sind für Neumann aber schon gefasst. Benötigt wird die Kehrtwende. "Wir müssen jetzt abschalten, uns dann im neuen Jahr brutal gut vorbereiten. Man sieht, wie eng und gut diese Liga ist. Wir müssen einige Schritte machen, um dann auch wieder zu punkten." Und das am besten schon im ersten Spiel 2024, auswärts beim Neuling in Elversberg. Dort gelte: "Einen Punkt mitzunehmen, mindestens. Am besten zu gewinnen, mit einem guten Gefühl in die Rückrunde zu starten. Darauf bereiten wir uns jetzt vor."