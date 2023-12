Ehemalige Erstligisten: Wenn die großen Zeiten längst Geschichte sind

KFC Uerdingen (heute Oberliga)

Durch den Einstieg neuer Investoren ging es in den 2010er Jahren wieder bergauf. 2018 kehrte KFC Uerdingen sogar in den Profifußball zurück. Doch in drei Jahren Drittliga-Fußball kehrte nie Ruhe ein. Ende 2020 gab der umstrittene Investor und Präsident Michail Ponomarjow das Ende seines Engagements bekannt. Was folgte war das nächste Insolvenzverfahren und der Fall in die Oberliga, wo der KFC heute noch aktiv ist. IMAGO/Brauer-Fotoagentur