"Hervorragende Arbeit geleistet": Werder verlängert mit Fritz

Nach dem Aufstieg steht die Personalplanung an: Werder Bremen hat Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, mit einer Vertragsverlängerung ausgestattet.

Bleibt in Bremen an Bord: Clemens Fritz. IMAGO/Revierfoto

Der ehemalige Werder-Spieler agiert seit 2019 als Leiter des Scouting, seit 2020 ist er zudem für die Lizenzspieler-Abteilung zuständig. "Nach dem Aufstieg war jetzt die Zeit gekommen, um das eigentlich schon Bekannte zu finalisieren", wird Fritz in einer Mitteilung des Vereins am Samstag zitiert.

"Er hat in einem schwierigen Transfersommer eine hervorragende Arbeit geleistet", heißt es von Seiten Frank Baumanns, Geschäftsführer Fußball in Bremen, "und großen Anteil an der Zusammenstellung des Kaders, mit dem uns die Rückkehr in die Bundesliga gelungen ist."

Die abgelaufene Saison hat Werder als Absteiger auf Rang zwei beendet und sich somit den direkten Wiederaufstieg gesichert.

