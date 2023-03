Herthas Wochenstart ohne Kempf und Sunjic

Ohne Abwehrchef Marc Oliver Kempf ist Hertha BSC am Montag in die neue Trainingswoche gestartet.

Innenverteidiger Kempf hatte das vergangene Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (1:3) wegen Hüftproblemen verpasst, aber am vergangenen Freitag im Benefizspiel beim Regionalligisten Berliner AK (5:1) ein 45-minütiges Comeback gegeben. Am Montag trainierte er aus Gründen der Belastungssteuerung wegen der Hüftproblematik individuell. Nach kicker-Informationen soll er auch am Dienstag nochmals individuell arbeiten. Sein Mitwirken am Wochenende ist das Ziel, aber noch nicht vollends gesichert.

Am Samstag gastiert der Liga-16. beim SC Freiburg, dem Ex-Klub von Kempf und Herthas Winterneuzugang Florian Niederlechner. Angreifer Niederlechner hatte wegen leichter muskulärer Probleme im Oberschenkel das Spiel gegen den Berliner AK, in dem Sturmkonkurrent Wilfried Kanga dreimal getroffen hatte, vorsichtshalber ausgelassen. Am Montag stand Niederlechner im Kreis der Kollegen wieder auf dem Trainingsplatz.

Um die zwei Plätze im Sturm ist zwischen Niederlechner, Kanga, Stevan Jovetic, der nach seiner Einwechslung in Sinsheim das einzige Berliner Tor erzielt hatte, und den zuletzt für ihre Auswahlteams auftrumpfenden Dodi Lukebakio (Belgien) und Jessic Ngankam (U 21 des DFB) ein heißer Konkurrenzkampf entbrannt. Jovetic, der für Montenegro unterwegs ist, Lukebakio, Ngankam sowie Peter Pekarik (Slowakei) und Derry Scherhant (U 20 des DFB) kehren erst zur Wochenmitte zu ihrem Klub zurück.

Am Montag fehlten zudem Ivan Sunjic (private Gründe) und Tjark Ernst (Probleme am Sprunggelenk) im Training. Ohnehin nicht planen kann Trainer Sandro Schwarz aktuell mit Jean-Paul Boetius (Schulterverletzung), Chidera Ejuke und Kelian Nsona (beide im Aufbautraining). Definitiv fehlen wird in Freiburg zudem Rechtsaußen Marco Richter, der eine Gelbsperre absitzt.