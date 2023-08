Hertha verpflichtet "flexiblen" Karbownik

Hertha BSC hat den gesuchten Außenverteidiger in Michal Karbownik gefunden. Der Ex-Düsseldorfer kommt fest von Premier-League-Klub Brighton - und musste nicht lange überlegen.

Bleibt in der 2. Liga, wechselt aber das Trikot: Michal Karbownik (vorne), hier im Spiel gegen den HSV, gegen den er nun auch sein Hertha-Debüt geben könnte. IMAGO/RHR-Foto

Nach dem Wirbel um den neuen Hauptsponsor und den Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison hat Hertha BSC zumindest auf dem Transfermarkt positive Schlagzeilen geschrieben. Am Dienstagvormittag gab der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung von Michal Karbownik bekannt, die sich bereits angebahnt hatte.

Der 22 Jahre alte Außenverteidiger kommt für eine nicht genannte Ablösesumme von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und erhält neben der Trikotnummer 6 einen Vertrag bis Sommer 2026. In der vergangenen Saison hatte Karbownik als Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf bereits Erfahrungen in der Zweiten Liga gesammelt. Die Fortunen hätten ihn gerne weiterverpflichtet, scheiterten aber an Brightons finanziellen Forderungen.

"Michal ist flexibel einsetzbar und hat seine Qualitäten nicht nur auf beiden Seiten in der Außenverteidigung unter Beweis gestellt, sondern auch im Mittelfeld überzeugt", betont Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in der Klubmitteilung und nennt weitere Vorzüge: "Er kennt die Liga und hat auch schon für die polnische Nationalmannschaft gespielt."

Eineinhalb Jahre nach seinem Profidebüt als 18-Jähriger in der polnischen Ekstraklasa für Legia Warschau hatte Karbownik den Sprung nach Brighton gewagt, das angeblich mehr als fünf Millionen Euro bezahlte. Es folgten Leihen zu Olympiakos Piräus und Düsseldorf, sodass der viermalige polnische Nationalspieler für Brightons Profis nur auf zwei Pokaleinsätze kam.

Karbownik will "schnellstmöglich helfen" - schon gegen den HSV?

Nun ist Berlin seine neue Heimat. "Hertha BSC hat sich in den Gesprächen von Anfang an sehr intensiv um mich bemüht. Die Entscheidung zu diesem Wechsel fiel mir deshalb leicht", sagt Karbownik, der für Fortuna eine konstante Saison spielte (kicker-Notenschnitt 3,15) und 26 Zweitliga-Partien absolvierte (ein Tor, fünf Assists). "Ich möchte dem Team schnellstmöglich helfen und mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln."

Sein Debüt könnte Karbownik bereits am kommenden Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geben, wenn Hertha am dritten Spieltag beim Hamburger SV die ersten Punkte einfahren will.