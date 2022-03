Hertha erfuhr es vom BVB: Lotka wechselt nach Dortmund

Was der kicker am Sonntag angekündigt hatte, ist nun offiziell: Marcel Lotka (20) wechselt im Sommer ablösefrei von Hertha BSC zu Borussia Dortmund. Der Hauptstadtklub erfuhr das als Erstes vom BVB.

"Marcel komplettiert unser Torwartteam für die kommende Saison", wird U-23-Teammanager Ingo Preuß auf der BVB-Website zitiert: "Er ist ein entwicklungsfähiger Schlussmann, der sein Potenzial in der Regionalliga und zuletzt sogar in der Bundesliga zeigen konnte. Wir freuen uns sehr."

Lotka (neuer Vertrag bis 2024) soll bei Borussia Dortmunds U 23 den aktuellen zweiten Mann Stefan Drljaca ersetzen - und hinter Luca Unbehaun, Profi-Keeper Nummer drei, den leistungsstarken und ehrgeizigen Ersatzmann geben. Den Zwei-Jahres-Vertrag mit dem BVB unterschrieb er bereits im Januar.

Nach kicker-Informationen fühlte er sich in Berlin nicht genug geschätzt. Die Hertha machte demnach keine Anstalten, den auslaufenden Vertrag verlängern zu wollen. Über seinen sommerlichen Wechsel ins Ruhrgebiet erfuhr der Klub dann erst von der Borussia selbst. Weder Lotka noch Berater und Ex-BVB-Profi Florian Kringe sollen die Notwendigkeit gesehen haben, sich um diese Kommunikation zu bemühen.

Am vergangenen Samstag feierte Lotka beim Berliner 0:3 in Freiburg ein überaus ansprechendes Bundesliga-Debüt (kicker-Note 2,5). Darüber hinaus machte der gebürtige Duisburger acht Regionalligaspiele, in denen er einmal die Null halten konnte.