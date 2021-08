Hertha BSC gibt Matheus Cunha an Atletico ab

Hertha BSC lässt einen seiner Torjäger ziehen. Matheus Cunha (22) wechselt nach kicker-Informationen zu Atletico Madrid, die offizielle Bestätigung der Klubs steht noch aus.

Cunha unterschreibt bei den Madrilenen einen Fünfjahresvertrag. Dem Vernehmen nach kassiert Hertha rund 30 Millionen Euro vom spanischen Meister - es ist die höchste Einnahme, die Hertha mit einem Verkauf je realisiert hat. Atletico hat bislang beide Spiele in La Liga gewonnen, obwohl Luis Suarez (muskuläre Probleme) nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Der 34-Jährige wurde beide Male nur eingewechselt.

Cunha hatte beim Ligaauftakt in Köln (1:3) noch in der Startelf gestanden und das zwischenzeitliche 1:0 von Stevan Jovetic aufgelegt. Beim 1:2 gegen Wolfsburg stand der Olympiasieger nicht einmal im Kader, auch weil er sich beim Spiel in Köln taktisch undiszipliniert verhalten hatte. "Wenn Matheus wieder bereit ist, für die Mannschaft zu arbeiten, dann kann er wieder spielen", sagte Pal Dardai nach der Partie gegen die Niedersachsen. Der Hertha-Coach hatte den Brasilianer aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschrieben.

Cunha war im Januar 2020 von RB Leipzig nach Berlin gewechselt, für Hertha erzielte er in 40 Ligaspielen 13 Tore.