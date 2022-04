Hertha bangt um Plattenhardt

In den fünf Spielen seit dem Amtsantritt von Felix Magath leitete Marvin Plattenhardt (30) vier Hertha-Tore ein - obwohl er verletzungsbedingt nur zweieinhalb Spiele absolvierte. Jetzt bangen die Berliner um den Einsatz des Linksverteidigers in der Schlüsselpartie am Samstag bei Arminia Bielefeld.

Die Adduktoren zwicken: Marvin Plattenhardt. IMAGO/Jan Huebner