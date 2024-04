Hellmann hält weiter für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat den auslaufenden Vertrag mit Melvin Hellmann verlängert. Der 18-jährige Torwart, der noch für die U 19 spielberechtigt ist, stand in der laufenden Saison bereits zweimal für die U 21 in der Regionalliga Südwest zwischen den Pfosten. "Melvin ist sehr wissbegierig und fleißig - ob im Training der U 19, der U 21 oder der Lizenzspieler", charakterisiert ihn Nino Berndroth, Leiter Kaderplanung U 17 bis U 21, in einer Meldung der Hessen.