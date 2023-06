Hechelmann wird neuer Sportdirektor auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat André Hechelmann als neuen Sportdirektor vorgestellt. Der bisherige Chefscout wird somit befördert und übernimmt den seit Oktober vakanten Posten.

Was Medien am Dienstag bereits berichtet hatten, machte der FC Schalke 04 am Freitagmorgen offiziell: Der bisherige Chefscout André Hechelmann steigt zum Sportdirektor der Königsblauen auf.

"Wir sind zu 100 Prozent von André überzeugt", sagt Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands. "Er hatte die Aufgaben, gemeinsam mit René Grotus, bereits in den vergangenen acht Monaten interimistisch übernommen. Die Verpflichtung von Moritz Jenz ist ein hervorragendes Beispiel für Andrés Arbeit: Das Potenzial dieses Spielers haben nicht viele gesehen." Hechelmann bringe "eine große Erfahrung aus vielen Bereichen eines Fußballvereins mit - Team-Management, Finanzen, Scouting, Kaderplanung. Er ist hervorragend vernetzt, hat ein sehr gutes Auge für das Potenzial von Spielern und wie sie in die bestehende Team-Struktur passen".

Hechelmann arbeitete bereits am aktuellen Kader mit

Mit Hechelmann hat Schalke wie angekündigt eine Lösung gefunden, für die keine Ablösesumme gezahlt werden musste. Der 38-Jährige ist seit 2021 im Verein und bekleidet künftig die seit Ende Oktober vakante Stelle des Sportdirektors. Damals hatte Rouven Schröder den Klub verlassen, die Kaderplanung übernahm Hechelmann seither interimsweise gemeinsam mit René Grotus, dem Referent Sport bei S04.

In die Tätigkeit des als gut vernetzt geltenden Hechelmanns fielen unter anderem die Transfers in der vergangenen Winterpause, als mit Jenz, Tim Skarke, Niklas Tauer, Eder Balanta, Michael Frey und Jere Uronen sechs Spieler verpflichtet wurden. Nun steht der neue Sportdirektor vor der Aufgabe, den Kader für die kommende Saison in der 2. Liga zusammenzustellen und für die Mission des direkten Wiederaufstiegs zu wappnen.

"Ich gehe meine neue Rolle mit einem klaren inhaltlichen Plan, einem Zweiklang an: Kurzfristig wollen wir den Aufstieg in die Bundesliga angehen", sagte Hechelmann selbst. Gleichzeitig gehe es aber auch darum, der Mannschaft eine langfristige Perspektive zu geben. Wer ihm als Chefscout nachfolgt, ist noch offen. Man befinde sich in den Gesprächen aber im "fortgeschrittenen Stadium", teilte der Klub mit.