Schalke: Neuer Sportdirektor kommt noch in dieser Woche

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 will noch in dieser Woche einen neuen Sportdirektor präsentieren. Eine Ablöse wird für den künftigen Manager nicht fällig.

Der Umbruch beim FC Schalke 04 wird nicht so üppig ausfallen wie in den beiden Jahren zuvor. Der nach dem 2:4 in Leipzig direkt abgestiegene Vorletzte kann auf einem soliden Fundament aufbauen. "Die Zäsur fällt diesmal nicht so groß aus, weil unsere finanzielle Lage stabiler ist und wir zudem viel Planungssicherheit beim Personal haben", sagt Sportvorstand Peter Knäbel.

Zudem ist es ein Segen, dass die Schalker Weichenstellungen ausnahmsweise mal nicht von einer hitzigen Trainerdiskussion begleitet werden. Thomas Reis, der die Mannschaft im Herbst übernommen hatte und sie tatsächlich fast noch zum Klassenerhalt geführt hätte, "hat mit Platz 8 in der Rückrundentabelle gezeigt, dass er Spieler besser machen kann", sagt Knäbel.

Noch in dieser Woche soll ein neuer Sportdirektor präsentiert werden. Für ihn wird Schalke keine Ablöse zahlen. Der künftige Manager soll den Königsblauen einen Kader zusammenzimmern, mit dem der direkte Wiederaufstieg angestrebt wird. "Wir wissen, wie hart die 2. Liga wird und dass da so mancher Brocken mit finanziellen Möglichkeiten auf uns wartet", sagt Knäbel, der betont: "Aber natürlich sind wir als Schalke 04 ambitioniert." Unterstützung erhält der Sportdirektor von René Grotus (Referent Sport) und André Hechelmann (Chefscout), die nach dem Aus des einstigen Sportdirektors Rouven Schröder im Oktober interimsweise die Kaderplanung vorangetrieben hatten.

Hauptsponsor könnte vorzeitig aussteigen

Eine erneute Veränderung bahnt sich auch im Bereich des Hauptsponsors an. "MeinAuto.de" hatte erst zur Saison 2022/23 den Schriftzug des regional ansässigen Wohnungsanbieters Vivawest abgelöst, der seit März 2022 in Folge der Trennung von Gazprom auf dem Trikot prangte. Der Vertrag mit der Onlineplattform war für einen Zeitraum über drei Jahre abgeschlossen worden, beinhaltet jedoch unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit eines vorzeitigen Ausstiegs. Nach kicker-Informationen hat der FC Schalke 04 für sein nun beendetes Erstligajahr rund sieben Millionen Euro von "MeinAuto.de" erhalten.