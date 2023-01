Hazard verlässt Dortmund gen Eindhoven

Kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode hat Thorgan Hazard noch den Absprung geschafft. Der bei Borussia Dortmund ins Abseits geratene Stürmer wechselt zur PSV Eindhoven.

Nur einmal durfte Hazard in der laufenden Bundesliga-Saison über 90 Minuten spielen. Bei seinen restlichen 13 Einsätzen wurde der Belgier, der in dieser Saison ohne Scorerpunkt blieb, von BVB-Trainer Edin Terzic entweder ein- oder ausgewechselt. Die Konkurrenz auf seiner Position lief dem Offensivakteur zunehmend den Rang ab.

In den drei bisherigen Spielen der Dortmunder nach der WM-Pause blieb Hazard ohne Einsatz, bei den jüngsten Erfolgen in Mainz (2:1) und Leverkusen (2:0) fehlte er gar komplett im Kader. Nun verlässt der aufs Abstellgleis geratene 29-Jährige den BVB und schließt sich der PSV Eindhoven an, wohin er bis Saisonende ausgeliehen wird.

Mit der Verpflichtung reagiert Eindhoven auf die Abgänge der Youngster Cody Gakpo und Noni Madueke, die es in die Premier League zu Liverpool beziehungsweise Chelsea zog. Für die Offensive holten die Rot-Weißen bislang nur Fabio Silva zurück, wodurch noch Handlungsbedarf im Angriff bestand. Das Vakuum auf der Außenbahn schließt nun also der 47-fache belgische Nationalspieler.

Mit Hazard geht dem BVB viel Bundesligaerfahrung verloren

"Diese Leihe ist im Moment für alle die beste Lösung. Während der kommenden fünf Monaten kann ich bei einem Klub, der sehr ambitioniert ist, auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln. Meinen Teamkollegen beim BVB wünsche ich für die zweite Saisonhälfte den größtmöglichen Erfolg in allen drei Wettbewerben", wird Hazard in der Mitteilung des BVB zitiert.

Sportdirektor Kehl fügt an: "Thorgan Hazard ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zu einem Klub ausgeliehen zu werden, bei dem er regelmäßig auf dem Platz steht. Eindhoven befindet sich als Tabellendritter der Eredivisie mitten im Meisterschaftskampf und ist auch in der Europa League noch vertreten."

Hazard kam 2019 von Borussia Mönchengladbach für 25 Millionen Euro nach Dortmund. 122 Partien bestritt er seither für den BVB und erzielte dabei 18 Tore. Nach insgesamt achteinhalb Jahren in der Bundesliga und 233 Spielen in Deutschlands höchster Spielklasse versucht der Belgier nun sein Glück in den Niederlanden.