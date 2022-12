Liverpools smarter Deal mit "smartem" Gakpo

Mit Cody Gakpo hat Jürgen Klopp die erste gewünschte Winter-Verstärkung frühzeitig erhalten. Der FC Liverpool hofft auf den Luis-Diaz-Effekt.

Als Virgil van Dijk am Boxing Day erklärte, der FC Liverpool könne "hoffentlich bald ein paar Neuzugänge begrüßen", wusste er schon ein bisschen mehr als die TV-Zuschauer. Schon am Mittwochabend machten die Reds die Verpflichtung von Angreifer Cody Gakpo perfekt, für die sich auch van Dijk offenbar ins Zeug gelegt hatte.

"Wir haben in den vergangenen Tagen viel telefoniert", sagte Gakpo über seinen Landsmann, der jetzt nicht mehr nur in der niederländischen Nationalmannschaft sein Teamkollege ist. Van Dijk habe "nur Gutes berichtet", etwa, "dass das der richtige Schritt für meine Entwicklung" und Liverpool "ein großer Klub, aber trotzdem wie eine echte Familie" sei. "Ich bin froh, dass er hier ist."

Liverpool zahlt der PSV Eindhoven eine kolportierte Sockelablöse in Höhe von 40 Millionen Euro, die angeblich über Boni noch auf 50 Millionen Euro anwachsen kann. Es ist ein kostspieliger Wintertransfer, der gleichzeitig aber so daherkommt, wie Jürgen Klopp "den Fußballer und Menschen" Gakpo beschreibt: "smart".

Liverpool kommt der Konkurrenz zuvor

Die Reds haben nicht nur eine vielversprechende Alternative zu den noch monatelang verletzten Luis Diaz und Diogo Jota gefunden und in Manchester United dem Vernehmen nach den Erzrivalen ausgestochen; sie vermeiden - wie vor einem Jahr bei Luis Diaz - durch die vorgezogene Initiative auch, im Sommer mit weiteren, womöglich zahlungskräftigeren Topklubs konkurrieren zu müssen. Zumal Gakpo mit drei WM-Toren weitere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte und Liverpools Champions-League-Teilnahme 2023/24 in den Sternen steht.

"Das war fantastische Arbeit von allen Beteiligten, besonders von Julian", lobte Klopp mit Blick auf den im Sommer scheidenden Sportdirektor Ward. "Am Ende haben wir es geschafft, einen Spieler zu holen, den wir schon eine ganze Weile kennen." Gakpo, der einen Vertrag bis Sommer 2028 und die Rückennummer 18 erhielt, soll sofort helfen.

Klopp traut dem "vielseitigen" Offensivmann zu, ähnlich schnell aufzutrumpfen, wie es Luis Diaz vor einem Jahr gelungen war. "An Cody gibt es eine Menge zu mögen. Er ist zwar erst 23 Jahre alt, aber er hat schon viel Erfahrung", schwärmt Klopp auf der Klubwebsite. "Er war der Kapitän von PSV, war in der letzten Saison Spieler des Jahres in Holland und hat eine tolle WM gespielt."

Die Eredivisie verlässt Gakpo mit neun Toren und zwölf Vorlagen in 14 Saisoneinsätzen, für Oranje traf er in bislang 14 Länderspielen sechsmal. In Liverpool peilt er "so viele Titel wie möglich" an. Sein Debüt könnte er schon am Montag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Brentford geben.