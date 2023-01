Chelsea im Kaufrausch: Auch Madueke kommt

Der Nächste bitte: Noni Madueke wechselt von der PSV Eindhoven in die Premier League und schließt sich dem FC Chelsea an.

Am Freitagabend gaben die Blues den Transfer des englischen U-21-Nationalspielers bekannt. Madueke kommt von der PSV Eindhoven, wo er in der laufenden Saison verletzungsbedingt nicht zum absoluten Stammpersonal zählte (fünf Liga- und drei Europa-League-Spiele stehen in seiner Vita).

Chelsea stattete den Rechtsaußen nun mit einem Vertrag über siebeneinhalb Jahre bis 2030 mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr aus und führte damit das in England zuletzt häufig praktizierte, aber durchaus riskante Modell von extrem langfristigen Verträgen fort. Zur Ablöse wurden keine Angaben gemacht, sie soll Medienberichten zufolge bei 35 Millionen Euro liegen.

Madueke freut sich jedenfalls auf seine Rückkehr in die Premier League, wo er bislang aber ein unbeschriebenes Blatt ist. Der 20-Jährige spielte in der Jugend für Crystal Palace und Tottenham Hotspur, wechselte aber 2018 in die U 17 der PSV Eindhoven, wo ihm schlussendlich der Durchbruch in den Profi-Bereich glückte.

Rückkehr in die Heimat

Nach 75 Pflichtspielen und 15 Toren für Eindhoven zieht es ihn nun zurück in die Heimat, wo er den nächsten Schritt seiner noch jungen Karriere machen will. "Nach England zurückzukehren und in der Premier League zu spielen, ist ein Traum für mich und meine Familie", sagt Madueke: "Ich freue mich sehr, mit Chelsea bei einem der besten Klubs der Welt zu unterschreiben."

Nach dem Ukrainer Mykhaylo Mudryk, dem mit rund 100 Millionen Euro teuersten Neuzugang der Blues in diesem Transferfenster, sowie Joao Felix, Benoit Badiashile, David Fofana und Andrey Santos ist Madueke bereits der sechste Winterneuzugang der Westlondoner.

"Er ist ein aufregendes Talent, das seine Qualität in den vergangenen Jahren bei PSV bereits unter Beweis gestellt hat", werden die Chelsea-Chefs Todd Boehly und Behdad Eghbali in einer Klubmitteilung zitiert. "Wir sind begeistert, dass er sich für Chelsea entschieden hat und den nächsten Schritt seiner Karriere" an der Stamford Bridge machen will.