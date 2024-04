"Hat sich über die Mannschaft gestellt": S04 degradiert auch Drexler

Nach Timo Baumgartl ist auch Dominick Drexler nicht mehr Teil der Profimannschaft von Schalke 04. Das teilte ihm Trainer Karel Geraerts in einem Gespräch am Dienstag mit.

Nach kicker-Informationen war Geraerts nicht der Meinung, dass Drexler bereit war, sich unterzuordnen und uneingeschränkt mitzuziehen. Genau das fordert der Coach aber im Abstiegskampf, in dem sich S04 seit Wochen befindet.

Das geht auch aus der offiziellen Mitteilung hervor, die Schalke am Dienstagmittag veröffentlichte. "Als Team müssen wir in den verbleibenden Spielen eng für den Klassenerhalt zusammenstehen. Diesem Ziel muss sich jeder Einzelne unterordnen, das haben wir der Mannschaft unmissverständlich klargemacht", ließ sich Geraerts darin zitieren. "Dominick hat sich zuletzt über die Mannschaft gestellt. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, dass Dominick bis auf Weiteres Teil der U 23 ist." Am Dienstag fehlte Drexler bereits im Training des Tabellen-13.

Mit frischem Vertrag auf Bank und Tribüne

Drexler wechselte im Sommer 2021 vom 1. FC Köln nach Gelsenkirchen, im vergangenen November hatte er seinen Vertrag bis 2025 verlängert. In den Planungen von Geraerts, der bei Schalke kurz zuvor übernommen hatte, spielte der 33-Jährige allerdings nie eine große Rolle, teilweise musste er die Spiele von der Tribüne aus verfolgen. "Er gibt mir im Moment nicht, was ich brauche", sagte Geraerts erst Mitte Februar. Offenbar ist der Coach vor allem mit dessen Trainingsleistungen unzufrieden.

In der Rückrunde durfte die Offensivkraft lediglich für eine knappe halbe Stunde beim 2:5 in Berlin ran. Insgesamt kommt er in der laufenden Spielzeit auf elf Einsätze (ein Tor).

Auch Baumgartl bei der U 23

Ende März hatte Schalke bereits Timo Baumgartl zur U 23 geschickt. Geraerts sagte, er wäre mit der Leistung des Abwehrspielers "nicht zufrieden" gewesen. "In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird." Der 28-Jährige meldete sich daraufhin via Instagram zu Wort und schilderte seine Sicht der Dinge.